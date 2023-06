Magyarország Szépe 2023: Már csak tizenhatan vannak a mezőnyben

Egy lány visszalépett a versenytől, három kiesett a felkészítőtáborból, ezáltal kialakult a Magyarország Szépe 2023 végleges mezőnye. A zsűri kihirdette a négy alverseny győztesét is, a program mostantól kommunikációs tréninggel, nyelvi kurzusokkal, járás-, ruha- és táncpróbákkal, valamint koreográfiák tanulásával folytatódik. A 16 legszebb versenyző június 11-én mutatja meg magát az országnak a Duna élő gálaműsorában.

Hamarosan újra megválasztják Magyarország legszebb lányát. A kéthetes siófoki felkészítőtábor már elkezdődött 20 helyett 19 versenyzővel, mivel egy induló tanulmányaira hivatkozva visszalépett. Az első szakaszban több alversenyen kellett teljesíteniük a korona várományosainak, három versenyző számára pedig véget is ért a megmérettetés.

Idén is fontos kitétel, hogy a külsőségek mellett a hölgyek tudását, tehetségét is értékelnie kell a zsűrinek.

A Miss Fashion alversenyen Szabó Orsolya, a Miss Sporton Koncz Patrícia, a Miss Natural Beauty-n döntetlenben Koncz Patrícia és Szabó Orsolya, a Miss Talentben Novák Zafír Bella bizonyult a legjobbnak.

A Magyarország Szépe 2023 egyik zsűritagja, Borzi Vivien fotográfus a Család-barát vendégeként elmondta, idén is kiemelt figyelmet fordítanak arra a szervezők, hogy a királynőjelölteket minél több oldalról megismerhesse a közönség.

„A Miss World magyar fordulójának válogatóin a szépség mellett az önazonosságot és a példaértékű személyiséget keressük. Fontosnak tartjuk, hogy a versenyzőnek legyen saját jótékonysági ügye, szerepvállalása is. A világverseny új szabályrendszerét követve, idén sportruházatban vonulnak majd fel a lányok a bikinis forduló helyett. Most először natúr fotózás alversenyt is tartottunk, ez még egy lépéssel közelebb visz a természetességhez” – hangsúlyozta Borzi Vivien.

A június 11-i élő televíziós döntőbe összesen 16 lány jutott tovább. A zsűritagok – mások mellett Rogán Cecília és Sarka Kata versenyigazgatók, valamint Kárász Róbert, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. kreatív igazgatója – szavazatainak összesítése után a legtöbb pontot szerző versenyző nyeri el egy évre a Miss World Hungary címet és a lehetőséget, hogy Magyarországot képviselje a nemzetközi döntőben.

Idén is átadják a közönségdíjat, a Duna nézői – a határon túlról is – szavazhatnak az általuk legszebbnek ítélt versenyzőre. A nagyszabású gálaműsor házigazdái a közmédia műsorvezetői, Somossy Barbara és Csitári Gergely lesznek. A műsorvezetők és a korábbi győztesek – a 2017-es Magyarország Szépe, Koroknyai Virág, valamint a legutóbbi verseny királynője, Nagypál Krisztina – a közösségi médiában folyamatosan tudósítanak a szépségverseny fejleményeiről. A közvetítés a Médiaklikk.hu oldalon online is követhető lesz.

Magyarország Szépe 2023 | A DÖNTŐ – június 11-én, szombaton élőben a Dunán, a Királynők útja című felvezető műsorral, 19:40-től.