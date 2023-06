Kétmillió megkeresés érkezett tavaly a Tourinform irodákhoz, a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) szakmai koordinálásával működő turisztikai információs irodák 30 féle szolgáltatást nyújtanak országszerte 244 munkatárssal, 94 irodában – közölte az ügynökség az MTI-vel.

Az MTÜ tájékoztatása szerint a megkeresések száma a koronavírus-járvány miatt jelentősen lecsökkent. 2021-ben mindössze alig valamivel több mint egymillió volt, azonban 2022-ben már meghaladta a járvány előtti 2019-es 1,956 milliót is. A tavalyi teljesítmény azért is jelentős, mert az irodák száma 2019-ben még 109, tavaly 95 volt.

Az elmúlt évben az irodák közel egyharmada ért el 90 százalék feletti minősítést az MTÜ teljesítményértékelő rendszerében, köszönhetően a rendszeres képzéseknek – emelte ki az ügynökség.

A közleményben megemlítik: a május végi Országos Tourinform Találkozó kiemelt témája volt többek között, hogy a turisztikai főszezont felkészülten váró irodák több ezer turisztikai szolgáltatóval állnak napi kapcsolatban, így mára a helyi turizmus fontos szervezőerőivé, nélkülözhetetlen szereplőivé váltak.

A Tourinform hálózat több mint harmincféle szolgáltatással segíti a kirándulókat, irodáikban ajándéktárgyak, jegyértékesítés, csomagmegőrzés, kerékpár- és sporteszközbérlés, turisztikaikártya-értékesítés, mobiltelefon töltés, gyereksarok és akár kávézó is elérhető, és lepecsételik a Kajla-program útleveleit is. Emellett számos iroda tematikus túrákat is indít új szolgáltatásként.

A turisztikai szolgáltatások mellett az irodák részt vállalnak a turisztikai szereplők tájékoztatásában is, így az új, önkéntes turisztikai védjegyrendszert megismertető kampányban és a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) felé nyújtott kötelező adatszolgáltatás támogatásában is – írták a közleményben.

