Menetrend szerinti támadás várható délután az Európai Parlamentből

Szerdán újabb vitát tart hazánkról az Európai Parlament A jogállamiság és az alapvető jogok fenyegetettsége Magyarországon címmel. A már jól ismert jogállamisági aggályokat megfogalmazó baloldali politikusok szerint ugyanis az elmúlt években romlott az országban a jogállamiság és az alapvető jogok állapota, ezért úgy vélik, hogy a befagyasztott uniós forrásokra és a hazánkkal szemben zajló 7. cikkely szerinti eljárásra való tekintettel kétséges, hogy Magyarország alkalmas az EU 2024-es soros elnökségének betöltésére. Lapunk a Mathias Corvinus Collegium (MCC) brüsszeli szakértőit kérdezte arról, van-e lehetősége az EP-nek a magyar soros elnökség megakadályozásában.

Az Európai Parlamentnek (EP) és az Európai Bizottságnak nincs beleszólása abba, hogy az Európai Tanács hogyan jelöli ki a soros elnöki tisztséget betöltő tagállamokat – mondták az MCC Brussels uniós szakértői a hirado.hu kérdésére válaszolva. Ugyanakkor azt is kiemelték:

„az EP újabb törekvése azt jelzi, hogy egyáltalán nem érdekli a demokrácia és a nemzetek közötti egyenlőség. Az EU nem tolerál eltérő álláspontot, még az alapjogok vonatkozásában sem.”

A szakértők arra is felhívták a figyelmet, hogy a baloldali többségű EP által ismét elővett 7. cikkely szerinti eljárásnak vagy a befagyasztott EU-s forrásoknak semmi közük nincs a soros elnökséghez. „A bizottság és a parlament mondhat, amit akar, de az uniós forrásokkal kapcsolatos jogszabály (a „kondicionalitási rendelet”) csak az uniós források védelmére vonatkozik.” Azt is hangsúlyozták, hogy a bizottság sem fog politikai okokból beavatkozni a tanács ügyeibe.

Fennálló probléma ugyanakkor, hogy „a bizottság kizárólagos jogalkotási kezdeményezési jogot kapott az uniós szerződésekben, és az uniós jog felülírja a nemzeti jogot.” A szakértők emlékeztettek, hogy a jelenleg Ursula von der Leyen által vezetett uniós testületet senki sem tudja felelősségre vonni. Azaz „senki, aki választás útján került az intézményekbe, nem kényszerítheti a bizottságot olyasmire, amit nem akar.”

Az MCC szakértői hangsúlyozták: az EU-t úgy tervezték, hogy elszámoltathatatlan technokraták irányítsák.

„Minden elfogadott EU-szerződéssel több hatalmat vonnak el a nemzeti demokráciáktól és ruházzák át a távoli brüsszeli bürokráciára. Ezért van szüksége az EU-nak sürgős valódi reformra, amely visszaadja a hatalmat a választók kezébe.”

Varga Judit igazságügyi miniszter a keddi brüsszeli sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy az EP újabb támadása jelenleg Magyarország békepárti álláspontja miatt történik. Mint mondta, a baloldali mainstream képtelen elfogadni, hogy Magyarország ellenzi az illegális migrációt, megvédi a családokat, az Ukrajnában zajló háború kapcsán pedig mielőbbi béketárgyalásokat sürget. Az igazságügyi tárcavezető azt is világossá tette, hogy a magyar soros elnökség egyik célja, hogy a jogállamisági elvek betartását az uniós intézményekben is érvényesítsék, emlékeztetve az EP-t övező korrupciós botrányokra.

Ennek gyakorlati megvalósításáról az MCC szakértői elmondták, hogy bár jogalkotással kapcsolatban csak a bizottság tehet javaslatot, „azonban a tanács elnökségének is van némi politikai befolyása a bizottsággal szemben”. Informális találkozókkal, az ülések elnöklésével és az Európai Tanács napirendjének meghatározásával befolyásolhatják az irányt. A szakértők úgy vélik, hogy a magyar elnökség konszenzust szeretne elérni a többi tagállam vezetőivel, hogy nyomást gyakoroljanak a bizottságra jogalkotási javaslatok előterjesztésére. Nagy valószínűséggel olyan fontos kérdésekben alakítanák át a bizottság működését, mint például a külső érdekek és a lobbizás befolyása az uniós intézményekben.

Ahogyan Varga Judit igazságügyi miniszter is világossá tette, hogy az Európai Parlamentnek semmilyen beleszólása nincs a soros elnökség menetébe, a magyar tárcavezető állásfoglalásával azonosan vélekedett például Karoline Edtstadler osztrák EU- és alkotmányügyi miniszter is, aki a sajtó kérdésére válaszolva elmondta: az EP kezdeményezése minden jogalapot nélkülöz. Ráadásul a baloldali mainstream bánatára az osztrák miniszter azt is hangsúlyozta, hogy

a magyar soros elnökség hazánk számára is bizonyítási lehetőség a tekintetben, hogy elkötelezett az uniós értékek mellett. Mint mondta, alkalmat biztosít arra, hogy Magyarország az EU érdekeit helyezze előtérbe a sajátjával szemben.

Szintén az Európai Tanács álláspontját tükrözte Jessika Roswall svéd uniós ügyekért felelős miniszter is, aki a tanácsi ülés záró sajtótájékoztatóján szinte megismételte osztrák kollégájának szavait, amikor azt mondta, hogy a soros elnökség lehetőség a tagállamok számára, hogy megismertessék egymással az álláspontjukat. Bár a sajtótájékoztatón a baloldali mainstream és a brüsszeli baráti média minden a bizottságot vonta felelősségre, hogy miért nem tűzi a tanács napirendjére a magyar soros elnökség kérdését, egyelőre Vera Jourová alelnök is azt mondta: a bizottságban nincs napirenden a kérdés.

Az elmúlt évtized magyarellenes nemzetközi politikai hadjáratából egyértelműen látszik, hogy a nemzetközi baloldal és az Európai Parlament nem akarja elfogadni, hogy hazánknak beleszólása legyen az EU-s ügyek menetébe. Ahogy azt Frank Furedi, az MCC Brussels agytröszt ügyvezető igazgatója mondta:

„az eurokrácia egyes részeit semmi nem fogja megállítani abban, hogy megbüntessék Magyarországot. A 2024-es magyar elnökség szabotálási kísérlete a banánköztársaságokban megszokott puccsokhoz hasonlít, ami a Magyarország elleni propagandaháború eszkalációja. Célja, hogy megmutassa a tagállamoknak, hogy nem tűrnek meg semmilyen, az EU szuverenitásellenes ideológiájától való eltérést.”

Nem meglepő módon a vitára előterjesztett újabb határozati javaslatot olyan jól ismert Magyarországot előszeretettel támadó nevek fémjelzik, mint a momentumos Cseh Katalin és Donáth Anna (ReNew), a néppárti Monika Hohlmeier (EPP) vagy éppen a zöld Gwendoline Delbos-Corfield és Daniel Freund (ALE). De a javaslat mögött sorakoznak a szocialisták és az antiglobalista baloldal is.

