Harminc kilót fogyott, tiltott szer használatával vádolták az anyukát

Az elmúlt napokban hatalmas port kavart a tiltott fogyasztószerek körül kirobbant botrány: a gyanú szerint egy ismert modell szexért cserébe íratott fel egy háziorvossal olyan fogyasztást elősegítő szert, amelyre nem volt jogosult és amit csak cukorbetegek használnak. Ennek kapcsán több, a közösségi média felületeken tevékenykedő influenszert is ért olyan vád, hogy szintén ezzel a szerrel fogytak.

Krénn Dia egy évvel ezelőtt kezdett el videórecepteket megosztani TikTok oldalán. A családanya ekkor érte el az álomsúlyát, ráadásul ma már gyógyszert sem kell szednie az inzulinrezisztenciájára. Mindezt teljesen természetes módon érte el, mégis volt, aki a cukorbetegek által használt, fogyasztó hatású gyógyszernek akarta tulajdonítani a nehezen leadott kilókat.

„Általában pozitív visszajelzéseket szoktam kapni és az is volt a célom, hogy a hozzám hasonló cipőben járóknak segítsek az egészséges, gyorsan és Airfryerben elkészíthető receptvideóimmal. Volt azonban olyan, aki azzal vádolt, hogy Ozempic-kel, vagyis a cukorbetegek számára felírható gyógyszerrel fogytam. Ez azért is esett rosszul, mert nagy eredménynek tartom, hogy az életmódváltásomnak köszönhetően megszabadultam nem csak 30 kilótól, de az inzulinrezisztenciára szedett gyógyszeremtől is” – kezdte Krénn Dia, aki két évvel ezelőtt határozta el, hogy mindent megtesz azért, hogy egészséges életmóddal megszabaduljon a felesleges kilóitól.

Fél év alatt 28 kilótól szabadult meg

Dia fél év alatt 28 kilót adott le, ezután pedig már csak a súlytartás volt a célja, de így is megszabadult további két kilótól, így érte el a 30 kilós fogyást. Az édesanya egy, a kardiológusánál tett látogatás után határozta el, hogy változtatnia kell az életmódján, ha sokáig szeretne még a családja körében lenni.

„Nagyon magas volt a pulzusom, már ébredéskor 100 fölötti értéket mutatott, és a vérnyomásommal is gondok voltak. Amikor elmentem a kardiológushoz, azt mondta, olyan állapotban van a szívem, mint egy autó, amivel kiállnak az autópályára és kettesben leszáguldanak a Balatonig. Hozzátette, hogy rajtam múlik, mennyit bír a »motorom«. Sokkolt amit mondott, de én is éreztem, hogy sok a szervezetemnek az a súly, amit cipel. Noha kaptam gyógyszert, aminek az állapotomtól függően változtattuk az adagolását, továbbra sem éreztem jól magam a bőrömben és persze a fotókon sem tetszettem magamnak” – emlékezett vissza Krénn Dia, aki két éve októberben változtatta meg gyökeresen a szokásait.

„Egy életmódváltó csoportba léptem be, de az inzulinrezisztenciám miatt nem mindent ehettem az ott megosztott étrendből, ezért dietetikus segítségével elkezdtük kikísérletezni a vércukrom mérése mellett, hogy mire hogy reagál a szervezetem. Nem volt egyszerű munka, de sikerült és elindultak lefelé a kilók is. Mozogni csak később, fokozatosan kezdtem, a kezdeti séták után pedig most már 57 kilósan kényelmesen lefutok 7-8 kilométert is” – mesélte Dia.

Egészséges, gyors és pénztárcabarát Airfryer

Az édesanya férje tanácsára kezdte el megosztani receptvideóit a TikTokon. Az ételeket mindig a legegészségesebb módon, olaj nélkül forrólevegős fritőzben, Cosori Airfryerben készíti. Ez a technika itthon is egyre elterjedtebb köszönhetően annak, hogy nem csak egészséges, de egyszerű, gyors és pénztárcabarát is.

„Hét közben csak magamra főzök, ezért olyan ételeket készítek, amelyek fél óra alatt elkészíthetőek és egyszemélyesek. Kezdetben egy egyszerű Airfryert használtam, majd rátaláltam a Cosori Dual Base készülékre, ami alapjaiban változtatta meg az életem. Ez a szerkezet egyedülálló módon alul és felül is fűtőszálas, így nem kell rázogatni, forgatni az ételt, hogy egyenletesen süljön, mindemellett pedig 6,4 literes és számos sütőforma, sütőtál is belefér” – ecsetelte Dia.

Krénn Dia az elmúlt egy év alatt ma már többmilliós nézettséggel rendelkezik a TikTokon, követőinek száma pedig meghaladta a százezret. Dia mégis arra a legbüszkébb, hogy teljesen természetes módon, a saját akaratából, a sajt erejéből érte el a kitűzött célt és ma már ne csak egészségesnek érzi magát, de a tükörből is olyan kép néz vissza rá, amire már boldogan visszamosolyog.

„Mentálisan is érdemes fogyni, ez ugyanis fejben indul el. Nekem is sok mindent helyre kellett tennem, és be kellett látnom, hogy evészavaraim vannak. Sokszor jutalmaztam magam étellel, ma azonban már más tevékenységekben találom meg a boldogságot, például kertészkedem és a futás is nagy szerelem lett” – tette hozzá Dia.