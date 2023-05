Békéért imádkozott Novák Katalin a kétnapos erdélyi magánlátogatásán

Szeretnénk békességet a mindennapjainkban, Magyarországon és Erdélyben is. Békességet magyar és magyar között, békességet magyar és román között – erről Novák Katalin államfő beszélt, aki két napos magánlátogatáson tartózkodik Erdélyben, és több ezer zarándokkal közösen gyalogolt a Hármashalom-oltárig. A tömegben ott volt Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes is, aki arról beszélt, hogy a csíksomlyói búcsú megerősítést jelent a magyaroknak.

Órákon keresztül hömpölygött a tömeg a Csíkszeredával összenőtt Csíksomlyóra vezető utakon szombat délelőtt. A búcsún évről-évre részt vesz a nemzetpolitikáért felelős államtitkár is. Potápi Árpád János úgy fogalmazott: a csíksomlyói pünkösdi búcsú egyfajta új év is.

„Kötelességünknek érezzük, hogy évről-évre eljöjjünk Csíksomlyóra és hálát adjunk a Jóistennek, hogy itt lehetünk, számunkra ez egyfajta új év is, hiszen évről-évre úgy érezzük, hogy hálát kell adnunk, hogy egy újabb esztendőt megérhettünk” – mondta a nemzetpolitikáért felelős államtitkár.

Kapcsolódó tartalom

Idén is több százezren várták, hogy elkezdődjön az ünnepi szertartás. Köztük volt a miniszterelnök-helyettes is.

A csíksomlyói búcsú megerősít minket magyarságunkban

– emelte ki Semjén Zsolt.

„Ez az a lelki feltöltődés, ami aztán átsegít egész évben a mindennapokon és a küzdelmeken, hogy itt a Szűzanya lábánál megerősödjünk és egymás hitéből is erősödjünk kereszténységben, magyarságban, összetartozásban” – mondta a miniszterelnök-helyettes

Áder János évek óta visszajáró zarándoka az ünnepi eseménynek. A korábbi köztársasági elnök a szentmise után arról beszélt, hogy

az elhangzottakból mindenki meríthet magának útravalót, amit a hétköznapokban is kamatoztathat.

„Mindenki kapott ebből a prédikációból olyan útravalót, amit elvihet, és sáfárkodhat belőle, elmélkedhet rajta, tovább gondolhatja. És amikor a hétköznapokban ezek a gondolatok visszaköszönnek a hétköznapi párbeszédek során, akkor ezt a tudást, amit most itt megkapott, ezt a tapasztalatot, amit megszerzett, ezt jól kamatoztathatja” – mondta a korábbi köztársasági elnök.

Kapcsolódó tartalom

Több ezer zarándokkal közösen gyalogolt a csíksomlyói kegytemplomtól a Hármashalom-oltárig Novák Katalin, aki köztársasági elnökként most először vett részt a csíksomlyói búcsún. Az államfő kétnapos székelyföldi magánlátogatáson tartózkodik Erdélyben.

Novák Katalin a békéért imádkozott.

„Szeretnénk békességet a mindennapjainkban is, szeretnénk békességet Magyarországon és békességet szeretnénk itt Erdélyben is. Békességet magyar és magyar között, békességet magyar és román között. Békességet Európában. Nekem pedig a szent beszédben az a mondat különösen megragadó volt, ami úgy szólt, hogy egy édesanya boldog, akkor, hogy ha együtt van család. Én magam is valahogy így éreztem, hogy egy elnök boldog akkor, ha együtt van a nemzet. Én ezt a nemzeti együttlétet, nemzeti összetartozást éltem ma át Csíksomlyón” – mondta az államfő.

A csíksomlyói hegynyeregben szombat délután véget ért a szertartás. De a pünkösdi programok tovább folytatódnak.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép: Novák Katalin köztársasági elnök nyilatkozik a közmédia stábjának a csíksomlyói búcsún 2023. május 27-én. (Fotó: MTI/Veres Nándor)