Nem kell már protekció, hogy egy beszállító elérje a HR-es döntéshozókat

Melyik beszállító ne ismerné a végeláthatatlannak tűnő procedúrát, amíg egy multi céghez bekerül? A kiválasztási és árajánlatadási, valamint elfogadási folyamat végeláthatatlan és időigényes útvesztőjében gyakran el is tévednek mind a szolgáltatók, mind pedig a kiválasztást végző cégek HR-esei. Ráadásul sok esetben protekció vagy ismeretség nélkül lehetetlen eljutni a megfelelő illetékesig, aki dönthet a beszállítóval kapcsolatban. Ezen próbál segíteni egy újonnan indult ingyenes online platform, ami összeköti a HR-eseket és a beszállítókat.

A napokban indult HRshaker.hu sokéves tapasztalat után jött létre és egyedülálló abban a tekintetben is, hogy célirányosan feltett kérdésekkel és videóinterjúkkal teszi átláthatóvá a beszállítók erősségeit vagy a róluk szerzett tapasztalatokat. A HR-es döntéshozók egy-egy új projekt során sokszor nem is látják át igazán, mit keresnek, ezért leginkább az ár alapján döntenek. Míg átláthatóbb, célirányosabb információk alapján nem csak könnyebb és pontosabb döntés születhetne, de nem is feltétlenül a legolcsóbb beszállítóra esne a választás. A szolgáltatók a platform használatával megspórolhatnák az árversenybe fektetett energiáikat.

„Tulajdonképpen mi is a HR-esek beszállítói vagyunk, ezért pontosan ismerjük a folyamatot. Ez a beszállítók szemszögéből úgy néz ki, hogy kinéznek egy céget, ahová be szeretnének kerülni és ezért minden követ megmozgatnak. Ilyenkor azonban már vagy a portán vagy a titkárnőnél elakad a folyamat és nem tudnak tovább jutni, csak ha kifejezetten ötletesek vagy annyiszor próbálkoznak, hogy a másik fél már megunja és végül továbbengedi. Nyilvánvalóan ezt a folyamatot a legkevesebben szeretik csinálni, ráadásul ilyenkor kicsit a véletlenre van bízva a dolog. Azt szokták mondani, hogy egy multihoz bekerülni csak protekcióval vagy ismeretségen keresztül lehet. Akinek azonban nincs protekciója, nem akar kuncsorogni vagy nincs lelki ereje, hogy ezt a folyamatot végig csinálja, általában felvesz egy sales-es csapatot. Egy jó sales-es csapat pedig nem a legolcsóbb mulatság. A HRshaker egy olyan platform tulajdonképpen, ami ingyenes online sales-ese lehet a beszállító cégeknek. Itt igazából arról van szó, hogy a HRshaker járja körbe a HR-eseket a cégek helyett” – fejtette ki Kreisz Eszter, a hrshaker.hu alapító-tulajdonosa, a munkaerőközvetítéssel foglalkozó Tehetségrendszer ügyvezetője.

Kikerülhetőek a többkörös árajánlatkérések

A tulajdonos szerint a beszállítók gyakran szembesülnek véget nem érő árajánlat-egyeztetésekkel és sokszor csak a többedik egyeztető kör után derül ki, hogy valójában nem is ők a megfelelő partnerei egymásnak.

„A beszállítók sokszor találják szemben magukat azzal a problémával, hogy ha valamilyen módon el is jutnak a kinézett cég illetékeséhez, egy nagyon bonyolult árajánlatadási procedúra következik. Egy HR-es ugyanis megkeres minimum három beszállítót, de nem ritkán akár nyolcat is és elkezdi őket egymással versenyeztetni. Eközben a HR-es nem tudja pontosan megfogalmazni, hogy mit szeretne, ha még nem volt ilyen profilja a cégnek, a beszállító pedig nem tudja pontosan, mire adjon árajánlatot. A beszállító tudja, hogy a többi cég is ott van és versenyzik, úgyhogy egyáltalán nem fektet sok energiát abba, hogy az árajánlat hamar és nagyon precízen elkészülhessen. Ez valójában mindenkinek egy kínkeserves folyamat és azt szokták nekünk mondani, hogy a harmadik vagy negyedik árajánlat-módosítási és újratárgyalási körnél véletlenül egy kis elszólásból kiderül, hogy egyáltalán nem is egymást keresik. Mert vagy nincs ilyen szolgáltatásuk vagy a HR-es olyan speciális dolgot kér, amit a szolgáltató nem tud megadni. Rengeteg fölösleges munka van az árajánlatadással kapcsolatban, ezért ezt nem is kedvelik túlzottan a beszállítók” – tette hozzá Kreisz Eszter.

Releváns információs aloldalban gyűjti össze a tudnivalókat

A HRshaker felülete azért kedvező mind a HR-esek, mind pedig a beszállítók számára, mert olyan információkat gyűjt össze a cégekről, amelyek nagyban megkönnyítik a döntést, ráadásul lehetővé teszi azt is, hogy ne pusztán az árajánlat döntse el, ki a legmegfelelőbb partner.

„Ha össze van szedve a beszállítókról egy egész infó-csomag ezen a felületen, akkor mintegy harminc százalékkal gyorsítjuk az árajánlatadási és az elfogadási procedúrát. Ráadásul azáltal, hogy egy ilyen bemutatkozó oldala lesz egy beszállító cégnek, teljesen megváltozik a HR-esek döntési mechanizmusa. Nem azt fogják nézni, hogy ki a legolcsóbb, hanem azt látják, hogy ez az adott partner miért nélkülözhetetlen nekik. Ez tulajdonképpen megint egy sales-es folyamat, hiszen megvan annak a metodológiája, hogyan lehet egy beszállítóról minden fontos információt úgy összegyűjteni és összefoglalni, hogy attól a HR-eseknek megváltozzon a gondolkodása és immár ne csak az árat lássa maga előtt, de érzelmi döntést is tudjon hozni.”

A HRshaker május 25-én debütált és még 30 cég csatlakozását várják a platformhoz, akinek ingyenes próbalehetőséget tudnak adni.