Nébih: mikrozöld termelőket ellenőriztek a Szupermenta programban

A Szupermenta program legújabb tesztjén a gasztronómiában és a háztartásokban is egyre népszerűbb mikrozöldeket vizsgáltak a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szakemberei – közölte a Nébih csütörtökön az MTI-vel.

A tesztben kilenc borsó és hét retek mikrozöldet vizsgáltak. A borsó mikrozöldek között két bio termék is szerepelt.

A laboratóriumban mikrobiológiai és GMO vizsgálatoknak vetették alá a mintákat, de ellenőrizték a nitrát és a nehézfémek esetleges jelenlétét is, valamint megmérték a termékek vitamin- és ásványianyag-tartalmát. A vizsgált mikrozöldek megfeleltek az előírásoknak.

A borsó és retek mikrozöld mintákat 11 helyről gyűjtötték be a hatósági felügyelők, és minden termelőnél helyszíni ellenőrzést is végeztek. Megnézték, hogy az előállítás körülményei megfelelnek-e a higiéniai előírásoknak, megvizsgálták a magokat, a csomagolóanyagokat, a címkén feltüntetett információkat, a nyomonkövethetőséget és a kötelező regisztráció meglétét is.

Élelmiszerbiztonsági és -minőségi szempontból mindent rendben találtak, azonban a címkézésre és a nyilvántartásra vonatkozó kifogások miatt két esetben eljárást indítottak az ellenőrök.

A kert nélkül is termeszthető kis méretű zöldségek tökéletes kiegészítői lehetnek a különböző salátáknak, szendvicseknek – jegyezte meg a Nébih közleménye.

