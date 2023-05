Miért veszélyesek a szürke- és fekete importból származó klímák?

Megütheti a bokáját, aki Magyarországon nem regisztrált klímát szereltet be otthonában. A szürke- vagy feketeimportból származó berendezések nem rendelkeznek a hivatalos magyarországi importőr által biztosított garanciával, emiatt a gyanútlan végfelhasználóknak egy esetleges meghibásodás, de még az éves karbantartás is komoly anyagi ráfordítást jelenthet. Reider Péter, a Gree légkondicionálók értékesítési vezetője hívta fel a figyelmet arra, hogy az otthon nyugalmát biztosító légkondicionálót 5-10 évre vásároljuk, ezért a választásnál fontos tényező lehet az eszköz stabil műszaki háttere, az alkatrész-ellátottság és a kiterjesztett garancia is.

Rendkívül komoly rizikót vállalnak mindazok, akik nem magyar háttérrel rendelkező klímaberendezést vásárolnak. Az elmúlt években egyre több jelzés érkezik a piaci szereplőkhöz olyan eszközök meghibásodásáról, melyeket szürkén vagy feketén hoztak be az országba, előre nem látott kellemetlenségeket okozva a felhasználók számára. Reider Péter, a Gree légkondicionálók értékesítési vezetője elmondta, a klímapiacot lassan egy évtizede – a társszervekkel együttműködésben – a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság felügyeli. A hatóság által üzemeltetett rendszerbe minden hazánkban legálisan forgalomba hozott klíma bekerül, így azok nyomon követhetőek, és ezáltal biztonságot nyújtanak a lakosságnak. Csakhogy vannak, akik az illegális megoldást választják és nem tiszta forrásból származó légkondicionálót szereltetnek be az ingatlanban. „A tudatos vásárlás a klímapiacon is nagyon fontos, hiszen a berendezések legalább 10 évig szolgálnak majd minket, ráadásul az elmúlt évek tapasztalatai alapján már egyre többen és előrelátóan fűtésre is ezt a technológiát használják. Alapszabály, hogy a felhasználóknak mindig meg kell győződniük arról, hogy a kiválasztott légkondicionáló jogszerűen lett-e forgalomba hozva, milyen a forgalmazó cég háttere” – mutatott rá a szakember. Olcsó húsnak híg a leve… Ha már beszélünk a forgalomba-hozatalról, akkor említést kell tennünk a megfelelő klímaszerelő kiválasztásáról is. A Gree légkondicionálók képviselője az tanácsolja, hogy csak szakképzett szerelőt válasszunk, aki esetleges meghibásodásnál vagy karbantartás esetén is támogatást tud nyújtani. Az élénk gazdasági környezetnek és a megnövekedett igényeknek köszönhetően az elmúlt években ugyanis megnövekedett az ún. egynyári klímaszerelők jelenléte, akik jobbára nem rendelkeznek nagy szakmai tapasztalattal, így képesek könnyen reagálni a végfelhasználói megkeresésekre. Piaci ár alatt és a legtöbb esetben nem megfelelően telepítik a klímaberendezéseket, ezért az olcsó telepítési költségeknek később megfizethetjük az árát. Nem mellesleg a legtöbb esetben a szerelők ezen szegmense nem rendelkezik a hűtő és fűtő klímakészülékek telepítéséhez szükséges eszközökkel, mely akár a berendezések gyors meghibásodásához is vezethet. Végfelhasználóként ekkor érhet az újabb hideg zuhany, ugyanis az egynyári telepítőket garanciális ügyintézés esetén szinte lehetetlen elérni vagy természetes egyszerűséggel nem reagálnak az ilyenfajta megkeresésekre. Regisztrált klímák biztosítják az otthon nyugalmát Reider Péter hangsúlyozta, ahogy más műszaki cikkeknél, úgy a klímáknál is elsődleges szempont lehet a döntésben a kiterjesztett garancia. A hivatalos hazai forgalmazók által biztosított jótállás magában fogalja a stabil műszaki támogatást és megfelelő alkatrész-ellátottságot is. Ezzel szemben az, aki szürke- vagy fekete importból származó eszközt választ, az sajnos elesik a hivatalos magyar disztribútor nyújtotta bővített garanciától. Ez azért nagyon kockázatos, mert ha bármilyen rendellenességet tapasztalnak a vevők a későbbiekben a termékeknél, akkor nem fogják tudni érvényesíteni rá a jótállást még akkor sem, ha az adott berendezést egy magyar kereskedő itthon is forgalmazza. A szakértő kiemelte, az elmúlt években a különböző támogatási formák miatt a lakosság jelentős részének fontos volt a számlakötelezettség, és hogy megbízható forrásból vásároljanak. Várakozásaik szerint ez a tendencia az elkövetkező időszakban is erősödni fog és a felhasználók az olyan megbízható eszközöket keresik majd, mint a Gree klímák, melyek egyre több magyar otthon nyugalmát biztosítják. A kiemelt kép illusztráció (Fotó: Shutterstock)