Különleges programokkal készül a fővárosi állatkert a pünkösdi hosszú hétvégére

A Fővárosi Állat- és Növénykertben a pünkösdi hosszú hétvégén a látogatók sokféle, nemrégiben világra jött kisállatot, többek között prérikutyakölyköket, tarvarjúfiókákat, zebracsikót és kis gazellát is láthatnak, és lesznek látványetetések, állattréningek és zenés programok is – tájékoztatta az MTI-t az intézmény csütörtökön.

Közleményükben kiemelik, hogy a budapesti állatkertben a pünkösd, illetve a gyermeknap mindig kiemelt jelentőségű a látogatói érdeklődés szempontjából.

Az állatkert több pontján is cseperedő kisállatokat láthatnak a látogatók. A május első napjaiban született zebracsikó az állatkert internetes szavazása alapján a Zuri nevet kapta, a szuahéli eredetű név jelentése: szépséges, ragyogó, nagyszerű.

A ritka mhorr gazelláknál a néhányhetes gidát eddig a közönség csak azokban a rövid időszakban láthatta, amikor a kifutóra engedték, csütörtöktől viszont újra látogatható a beltéri bemutatóhely, így ott látható a kis mhorr gazella is

– áll a közleményben.

Fiókát nevelnek a veszélyeztetett tarvarjak is, amelyek nevükkel ellentétben nem a varjakkal, hanem az íbiszfélékkel állnak rokonságban. A sziklapárkányon kialakított fészkekben jól láthatók a fiókák, akik között van olyan is, amely méretben már csaknem a fele a felnőtt madarakénak.

Kölykök születtek a Pálmaház szomszédságában látható prérikutyáknál is, habár azt most még nehéz megmondani, pontosan hányan vannak, mert a népes közösségben élő állatok folyamatosan mozgásban vannak a felszín és a földalatti üregrendszer között.

Az állatkert most játékra invitálja a közönséget, hogy akinek kedve van, próbálja meg megszámolni, hány kölyök is cseperedik összesen.

A vörösnyakú, vagy más néven Bennett-kengurukat is érdemes felkeresni, mert több nőstény is kölyköt hord az erszényében. A „zsebibabák” rendszeresen kinéznek, sőt már ki is járnak az erszényből, egyre több időt töltve a külvilággal való ismerkedéssel. Ezeket az állatokat a budapesti állatkertben olyan férőhelyen mutatják be, ahová a közönség is bemehet, egy térben mozogva az erszényesekkel.

A hosszú hétvége mindhárom napján napi 23 különböző élményprogram várja a látogatókat.

Lesz többek között oroszlánfóka-tréning, elefánttréning, bonszaibemutató, továbbá látványetetés a sörényes hangyászoknál, a pingvineknél, a keáknál, a gorilláknál, a ragadozóknál és a denevéreknél is.

Testközelből lehet ismerkedni a „parasztudvari pajtásokkal” és jó néhány meglepetésállattal, és a szakemberek bemutatják az állatkert vadállatmentő központjában folyó munkát. A Cápasuliban 12 órai kezdettel merüléses cápaetetést tartanak.

Szombaton és vasárnap a Budapesti Fesztiválzenekar művészeiből álló kamarazenekarok lépnek fel az állatkertben.

Szombaton 11 órától fúvósötös, 14 órától rézfúvósok, vasárnap 11 órától klarinétkvartett, 14 órától pedig a Bujtor-vonósnégyes szórakoztatja a közönséget.

A repertoárban számos ismert dallam, többek között Mozart, Debussy, Sosztakovics, ifjabb Johann Strauss, Rahmanyinov, Gershwin, Rimszkij-Korszakov és Henry Mancini szerzeményei is felcsendülnek. Az Állatok farsangjának egyik tételét vasárnap délután a Bujtor-vonósnégyes adja elő.

A kiemelt kép illusztráció.