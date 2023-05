Herczegh Anita: A Covid-árvák továbbra is segítségre szorulnak

Több mint egymillió forinttal támogatja Szilágyi Áron kardvívó a Regőczi Alapítványt. A sajtótájékoztatóval arra szeretnék felhívni a figyelmet, hogy a „Covid-árvák” továbbra is segítségre szorulnak – mondta Herczegh Anita, az alapítvány kuratóriumának elnöke, Áder János volt köztársasági elnök felesége csütörtökön Budapesten. Herczegh Anita emlékeztetett: a háromszoros olimpiai, kétszeres világ- és háromszoros Európa-bajnok már 2021-ben is támogatója, a Jónak lenni jó! kampányban jószolgálati nagykövete volt az alapítványnak. Most „talán még hálásabbak vagyunk a kiállásáért”, mert bár a legtöbben már szeretnék elfelejteni a koronavírus-járványt, az alapítványnál meghaladja az 1350-et a támogatott gyermekek száma – mondta Herczegh Anita.

Hozzáfűzte, ezeknek a gyerekeknek a tíz százaléka 6 évesnél fiatalabb volt, amikor árván maradt, tehát még 15-20 évig segítségre szorulnak. A támogatottak között 2022-ben született Covid-árva is van. Az alapítvány pénzbeli támogatást nyújt a gyermekeknek egészen nagykorúságukig, illetve addig, amíg majd a saját lábukra tudnak állni. Az anyagi támogatás mellett jogi és pszichológiai segítséget is kaphatnak, emellett kulturális programokon, nyaralásokon is részt vehetnek – fejtette ki Herczegh Anita. Szilágyi Áron a „második otthonának” nevezett Vasas Pasaréti Sportcentrumot, a sajtótájékoztató helyszínét. Elmondta, hogy amikor támogatójával, a magyar tulajdonban lévő, vívófelszereléseket gyártó PBT Fencinggel „valami jó ügyet” kerestek, amely mellé érdemes odaállni, nem kellett sokáig kutatni. Amióta lecsengett a járvány, kevesebb szó esik erről, de a Covid-árvák továbbra is segítségre szorulnak – hangsúlyozta Szilágyi Áron is. Reményét fejezte ki, hogy felajánlásával és kiállásával hozzájárulhat ahhoz, hogy többen gondoljanak a támogatásukra. Kapcsolódó tartalom Herczegh Anita: Az emberek támogatására szükség van Herczegh Anita elmondta, hogy az anyagi támogatáson túl nyaralási, táborozási és különféle kulturális programokon való részvételben is támogatják az árván, vagy félárván maradt gyermekeket. A Regőczi Alapítvány tájékoztatása szerint 2022-ben Szilágyi Áron, a Vasas SC versenyzője, a vívószakosztály elnöke által dedikált, egyedi sorszámmal gravírozott, limitált darabszámos kardsorozatot dobott piacra a PBT Fencing. Az exkluzív kardokból 263-at gyártottak és adtak el; azért pont ennyit, mert Szilágyi Áron ezzel a pontszámmal nyerte a 2020/2021-es szezon összetett Világkupa pontversenyét. Rajongók és gyűjtők a világ minden tájáról vásároltak ezekből. Az eladásoknak köszönhetően végül 1 054 000 forinttal tudják segíteni az alapítvány munkáját – áll a közleményben. A Regőczi Alapítványt Áder János köztársasági elnök hozta létre azzal a céllal, hogy hosszú távú, személyre szabott gondoskodást biztosítson azoknak a gyermekeknek, akik a világjárvány idején elvesztették egyik vagy mindkét szülőjüket.