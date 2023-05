A biztonsági öv és a gyermekbiztonsági rendszerek használatára hívja fel a figyelmet a rendőrség

Gyermeknap alkalmából hívta fel a figyelmet a rendőrség és a Heim Pál Gyermekgyógyászati Intézet a biztonsági öv és a gyermekbiztonsági rendszerek használatára csütörtökön Budapesten.

Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) és a Heim Pál Gyermekgyógyászati Intézet idén márciusban indította el a CSAT(T)LAKOZZ! kampányt, amely a biztonsági öv és a gyermekülés helyes használatára, azok megkérdőjelezhetetlen fontosságára hívja fel a figyelmet.

A két szervezet Nekem így biztonságos! címmel videópályázatot is hirdetett általános iskolás, valamint középiskolás diákok számára. A videónak a biztonsági öv, illetve a gyermekbiztonsági rendszerek szabályszerű használatát kellett bemutatni a pályázó szemszögéből vicces, komoly vagy akár sokkoló formában. A rendőrségre több értékes pályamunka is érkezett.

A díjakat Óberling József ezredes, az ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője, a kampány kezdeményezője adta át.

Elismerésben részesültek a szentmártonkátai Székely József Református Általános Iskola 4. osztályos tanulói, a gyulai Implom József Általános Iskola 3.c osztálya, általános iskolák alsó- és felsőtagozatos tanulói, valamint középiskolások. Volt olyan család, amelynek tagjai mindhárom korosztályban díjazottak lettek.

Nagy Anikó, a Heim Pál Gyermekgyógyászati Intézet főigazgató főorvosa mindenkinek köszönetet mondott, aki részt vett a kampányban, videókat készített, a díjazottaknak pedig gratulált.

Az esemény tájékoztató anyagában hangsúlyozták, hogy a biztonsági öv életmentő szerepét számtalan tanulmány és a statisztikák is igazolják. Egy közlekedési balesetben a biztonsági övet használók túlélési esélye nagyságrenddel magasabb az öv becsatolását mellőző közlekedőkhöz képest. Övet használva a sérülések súlyossága is kisebb, sőt egyes esetekben a sérülés akár el is kerülhető.

2021-es statisztikai adatok szerint ha a gépjárműben utazók közül tíz százalékkal többen kötötték volna be magukat, akkor 65 ember nem hunyt volna el közlekedési baleset során.

A Heim Pál Gyermekgyógyászati Intézet azért is tartotta fontosnak a kampányhoz történő csatlakozást, mivel hetente átlagosan tíz olyan gyermek kerül kórházukba, akiket a biztonsági öv hiánya miatt ért baleset.

A többek között véradással is egybekötött eseményen ismert művészek – mint Tóth Vera énekesnő, Ungár Anikó bűvész, Balázs Andrea és Haagen Imre színművész, valamint Farkasházi Réka és a Tintanyúl produkció – szórakoztatták a résztvevőket, Réthy Zsazsa énekesnő pedig végigjárta azokat a kórtermeket, ahol olyan gyermekek fekszenek, akik betegségük miatt nem vehettek részt a rendezvényen.

