Átadták a Páratlan szülő díjakat az Egyszülős Központban

A kormány segíti a családokat, és azon belül is kiemelt figyelmet fordít az egyszülős családok támogatására – mondta Hornung Ágnes, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára a Páratlan szülő díj szerdai budapesti átadóünnepségén.

Az egyszülős családokat is megilletik a szokásos családtámogatások, de azon felül 2017 óta a bölcsődei jelentkezéseknél előnyt élveznek, emelt összegű családi pótlékot kapnak, az árvaellátás is emelkedett, és a gyermektartással kapcsolatos perek, illetve a gyermektartási díj megelőlegzésének szabályai is a gyermeket nevelők számára kedvezően változtak – sorolta az államtitkár.

A gyermeket nevelőknek jár a társadalom megbecsülése, az állami segítség. A kormány azon dolgozik, hogy a családok helyzetét könnyebbé tegye – mondta köszöntőjében Hornung Ágnes.

Nagy Anna, a Páratlan szülő díjat meghirdető Egyszülős Központ vezetője a díjátadón arról beszélt: egyszülős családban élni nem választás kérdése, bárkivel megtörténhet. Az egyszülős családok nem mások, mint a többi, annyi a különbség, hogy ők csak magukra számíthatnak. Átlépik a saját határaikat, nem azért, mert különlegesek, hanem mert muszáj – tette hozzá.

A díjjal az alapítók szeretnék növelni az egyedülálló szülők társadalmi megbecsülését, elismerni azt a fáradhatatlan munkát, amelyet két szülő helyett végeznek. A döntőbe került jelöltek közül közönségszavazással választják ki a díjazottakat.