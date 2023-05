A kormány kiemelt mértékben támogatja a magyarországi nemzetiségeket

Kiemelkedő mértékben nőttek a nemzetiségi önkormányzatok és intézményeik központi forrásai a 2019-2020-as időszakban – mondta Soltész Miklós, egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár szerdán, az Országgyűlésben, a Magyarországon élő nemzetiségek helyzetéről szóló beszámoló vitájában.

Soltész Miklós: kiemelkedő mértékben nőttek a nemzetiségi önkormányzatok és intézményeik központi forrásai

Soltész Miklós, egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár elmondta: a kormány a nemzetiségi törvény szerint kétévente áttekinti a Magyarországon élő nemzetiségek helyzetét, és arról beszámol az Országgyűlésnek. Hozzátette: a 2019-2020-as időszakot áttekintő jelentés átfogó képet nyújt a nemzetiség politikai és önkormányzati folyamatairól, a nemzetiségi közösségek eredményes működésének érdekében született kormányzati kezdeményezésekről, valamint beszámol a nemzetiségi kultúrában, médiában történtekről, kitér a kétoldalú kisebbségi vegyes bizottság működésére, a nagykövetségek, kulturális intézetek és a nemzetiségek vezetőivel kapcsolatos folyamatokra is.

Felidézte: ebben az időszakban átalakult a kormányzati szerkezet, változtak a hatáskörök, így a miniszterelnök általános helyettese, a kormány nemzetiségpolitikáért felelős tagja 12 nemzetiségért – bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén és ukrán nemzetiségi közösségért – felelős, míg a belügyminiszter a roma nemzetiségért felel.

A beszámoló időszakában módosult a 2011-ben hatályba lépett nemzetiségi törvény is. Az államtitkár ennek előkészítését és elfogadtatását a kormányzat és a magyarországi nemzetiségek bizottsága együttműködésének és közös munkájának eklatáns példájaként értékelte.

A változtatások közül Soltész Miklós kiemelte, hogy a nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott köznevelési intézmény ingatlanjai ingyenesen a fenntartó tulajdonába kerültek. Megjegyezte: emiatt a passzus miatt a DK nem fogadta el nemzetiségi törvény változtatását.

Hangsúlyozta: a beszámoló időszakában kiemelkedő mértékben nőttek a nemzetiségi önkormányzatok és intézményeinek működésre szánt központi forrásai. Az országos nemzetiségi önkormányzatok működési kötelező és önként vállalt feladataik ellátására, valamint a nemzetiségi médiához kapcsolódó feladatok ellátására 2020-ban már több mint 1,7 milliárd forintot kaptak, míg a település és területi nemzetiségi önkormányzatok működésére 2 milliárd 145 millió forintot fordított a költségvetés. Az országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatására a kormány a koronavírus okozta nehézségek ellenére is mindkét évben 1 milliárd 159 millió forintot biztosított, és a vizsgált időszakban 95, jelenleg már 103 köznevelési intézmény fenntartását vállalták a nemzetiségek – ismertette.

Elmondta, bővült az Országos Roma Önkormányzat feladatainak ellátására fordított összeg is: 2019-ben 2 milliárd 950 millió forintot biztosított erre a költségvetés, míg 2020-ban további 360 millió forinttal emelték meg ezt a támogatást.

Az államtitkár kiemelte a roma felzárkóztatási programokat és elismeréssel szólt a Gandhi Gimnázium, a Biztos Kezdet Gyermekház és Magyarországon működő tanodák munkájáról, jelezve, hogy ezek működéséhez több mint 2 milliárd forinttal járul hozzá az állam. Kitért az Útravaló ösztöndíjprogram és a keresztény roma szakkollégiumok eredményeire is, és méltatta a katolikus, a református, az evangélikus, a pünkösdi, a metodista és a baptista cigánypasztorációs misszió munkáját. Hozzátette: 2019-2020-ben az iskolai szegregáció megakadályozása érdekében európai uniós projekt is zajlott az iskolavezetők számára.

Az államtitkár kitért arra is: a beszámolási időszakban hangsúlyos szerepe volt a 2019. őszi nemzetiségi önkormányzati választásoknak, amelyen 12 nemzetiség esetében – a 2014-es 64 százalékos részvételi aránnyal szemben – 72 százalékra emelkedett a részvétel. A roma nemzetiségnél 2019-ben – a korábbi 50 százalék körülihez képest – a választási részvétel 56 százalék volt – tette hozzá.

Soltész Miklós összegzésként kiemelte: a magyarországi nemzetiségek támogatása a 2010-es 3,6 milliárd forintról 2020-ra 23,2 milliárd forintra emelkedett, 12-ről 95-re nőtt a nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott oktatási, nevelési intézmények száma, a társadalmi kirekesztettségnek és szegénységnek kitettek aránya pedig 28,6 százalékról 19,3 százalékra csökkent, az EU átlaga alá.

Az igazságügyi bizottság a beszámoló elfogadását javasolja

Vejkey Imre (KDNP), az igazságügyi bizottság elnöke kifejtette: törvényi előírás szerint a kormánynak kétévente át kell tekintenie a Magyarországon élő nemzetiségek helyzetét és arról az Országgyűlés előtt be kell számolnia. A kormány a 2019. január és 2020. december közötti időszakról szóló beszámolóját az igazságügyi bizottság április 18-i ülésén kijelölt bizottságként megtárgyalta – közölte.

Hangsúlyozta: a bizottság álláspontja szerint a beszámoló a jogszabályoknak megfelelően kellő alapossággal tájékoztatja az Országgyűlést a vizsgált két év nemzetiségpolitikai folyamatairól, a nemzetiségi oktatásban, kultúrában és médiában történtekről, valamint a nemzetiségi önkormányzatokban zajló folyamatoktól. A bizottság „elismerte a kormánynak a nemzetiségek helyzetét javító, különösen a romák felzárkóztatását érintő erőfeszítéseit, üdvözölte a nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott köznevelési intézményének számának emelkedését” és a nemzetiségi pedagógusképzés fokozott támogatását – mondta.

Kiemelte: az igazságügyi bizottság a beszámoló elfogadását támogatta és elfogadásra javasolja az Országgyűlésnek.

Nemzetiségi szószóló:Ffontos az együttműködés a jó nemzetiségi politikához

Alexov Lyubomir szerb nemzetiségi szószóló elmondta: a magyarországi nemzetiségek bizottsága a beszámolót megtárgyalta és kialakította álláspontját. A kormány a beszámolójában részletesen bemutatja azt a munkát, amelyet a hazai nemzetiségi politika területén megvalósított, nemzetiségi oktatási, kulturális fejlesztések sokasága látszódik belőle – vélekedett.

Kiemelte: ahhoz, hogy a nemzetisági politika előremutató legyen, elengedhetetlen az együttműködés, ezért üdvözlendő a szoros a kapcsolat a kormánnyal.

Kitért rá: a vizsgált időszakban fontos lépés volt a nemzetiségiekről szóló törvényt aktualizálása.

Közölte: azért, hogy a Magyarországon őshonos nemzetiségek megőrizzék és továbbadják értékeiket, kiemelt fontosságú az oktatás, és jó, hogy a kormány támogatja a nemzetiségi pedagógusokat. Ugyancsak fontos feladat a nemzetiségi kultúra, valamint az anyanyelvi hitélet és média támogatása – tette hozzá.

Fidesz: A kormány szoros kapcsolatot ápol a nemzetiségekkel

Nagy Csaba, a Fidesz vezérszónoka kijelentette: a kormány célja, hogy a lehető legszorosabb kapcsolatot építse ki a nemzetiségekkel és ezt a célját az elmúlt években a nehézségek ellenére is mindig teljesítette.

Úgy vélte, a beszámoló minden részletre kiterjedő, átfogó képet nyújt arról a munkáról, amely a hazai nemzetiségi politikában végbement. A kormány nemzetközi viszonylatban is kimagasló támogatásban részesíti a nemzetiségeket, ami más országoknak is példamutató lehet – fogalmazott.

Hangsúlyozta: a kormány minden segítséget megad a nemzetiségeknek az identitásuk mindennapos megéléséhez és tovább örökítéséhez a következő generációknak. Kiemelendő az a partneri viszony, amelyet kialakítottak a nemzetiségekkel – mondta.

MSZP: Elfogadhatatlan a javaslat

Vajda Zoltán (MSZP) szerint 2019 és 2020 sötét időszak volt az egyenlő bánásmód, a nemzetiségek tekintetében, ugyanis ekkor szűnt meg az Egyenlő Bánásmód Hatóság. Az ügyek az ombudsmani hivatalhoz kerültek, a bejelentett diszkriminációs esetek száma ugyanakkor a felére csökkent, mert az alapvető jogok biztosának honlapján nem volt megfelelő tájékoztatás.

Felidézte azt az esetet, amikor a bíróság kártérítést ítélt meg gyöngyöspatai diákoknak, mert roma származásuk miatt külön osztályba járatták őket.

Az ügyre Orbán Viktor miniszterelnök is reagált – emlékeztetett, kifogásolva: a kormányfő nem tett ígéretet a diszkrimináció megszüntetésére, hanem arról beszélt, hogy szerinte az ítélet mélyen igazságtalan. Vajda Zoltán hozzátette: ez a fajta rasszista beszéd nem ritka a miniszterelnöktől.

Azt is mondta: elterjedt az a retorika, amely teherként mutatja be a romákat. Annak ellenére, hogy a romák továbbra is a legkiszolgáltatottabb csoport Magyarországon. Sorolta problémáikat, a többi közt azt, hogy sokkal inkább kitettek a szegénységnek vagy sokkal közöttük a korai iskolaelhagyók aránya, mint a többségi társadalomban.

Szerinte a tárgyalt időszak alatt romlott a nemzetiségek hátrányos megkülönböztetésének helyzete, ezért a javaslatot elfogadhatatlannak nevezte. Arra is kérte a Házat, hogy határolódjon el a rasszista megnyilatkozásoktól, akkor is, ha azok a miniszterelnöktől származnak.

Mi Hazánk: A kisebbségpolitikának a kölcsönös tiszteleten kell alapulnia

Dócs Dávid (Mi Hazánk) azt mondta: ha az elszakított területeken élő magyarokat hasonló előnyökhöz juttatnák, mint a Magyarországon élő kisebbségeket, szebb világban élhetnénk.

Feltette a kérdést: hogyan gyakorolhatók gesztusok a hazánkban élő kisebbségek felé, ha Szlovákiában még jelenlegi is érvényben vannak a Benes-dekrétumok? Úgy fogalmazott: a mosonmagyaróvári járást lassan felvásárolják a szlovákok, akik saját nyelvük használatát és többletjogokat követelnek. Romániában az erdélyi magyarok jelképeit tiltják folyamatosan, magyar hazafiakat zárnak évekre börtönbe koncepciós terrorváddal – mondta.

Kijelentette azt is: Ukrajnában válogatott módszerekkel próbálják véglegesen felszámolni az ottani őshonos magyar kisebbséget.

Azt is mondta: a magyarországi romáknak mindig számolatlanul osztották a segélyeket, de eredménytelenül, a cigány vezetők ellopták a milliárdokat. A romákkal kapcsolatban bűnözésről, a korai iskolaelhagyásról, a gyermekanyaságról beszélt.

Kijelentette: vidéken mind a többségi társadalom, mint a saját etnikumuk kárára elkövetett bűncselekmények száma nő, életformájuk pedig teljesen figyelmen kívül hagyja a társadalmi normákat.

A gyöngyöspatai eset kapcsán azt ítélte felháborítónak, hogy szerinte azokat kárpótolták, akik terrorban tartottak más tanulókat, akik emiatt kénytelenek voltak más iskolába menni.

Szavait azzal zárta, hogy a kisebbségpolitikának a kölcsönös tiszteleten kell alapulnia.