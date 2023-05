Már az e-leletek is elérhetők az Egészségablak alkalmazásban

2,2 millió ember mobilján frissült és bővült az Egészségablak alkalmazás – jelentette be Rétvári Bence a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára közösségi oldalán.

Rétvári Bence kiemelte:

új funkcióval bővült az Egészségablak alkalmazás, így már az e-leletek is elérhetővé váltak mindenki számára.

A korábbiakban is a felhasználók rendelkezésére álltak azok a funkciók, amelyek révén az oltásigazolványt, valamint az e-recepteket is meg lehetett tekinteni az alkalmazás segítségével, mostantól viszont már az egészségügyi dokumentumok is hozzáférhetőek, tehát bármilyen kezelés lelete, vérvizsgálat, valamint laborvizsgálat eredménye már egy gombnyomással elérhető.

Akár a villamoson ülve, vagy az utcán sétálva az alkalmazást használók könnyen meg tudják nézni, hogy megérkezett-e a laboreredményük, mi volt korábban a leletben, mit írtak elő például étkezésre – mutatott rá az államtitkár. Az applikációból letöltött dokumentumokat offline módban is meg lehet tekinteni.

Most két hónapig egy tesztidőszak következik, ez alatt az elmúlt 90 napnak a leletei láthatók, júliustól pedig előre láthatóan már az összes digitális egészségügyi lelet mindenki rendelkezésére fog állni

– tette hozzá Rétvári Bence.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép: Rétvári Bence. (Fotó: Facebook/Rétvári Bence)