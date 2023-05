Keresik az Év Futó Fotóját!

Hagyományteremtő céllal hirdették meg az Év Futó Fotója promóciót azok számára, akik akár arra büszkék, hogy elkezdtek futni, akár arra, hogy rendszeresen falják a kilométereket vagy éppen csak tervezik, hogy futócipőt húznak és a megfelelő alkalomra vártak. Most mindenkinek érdemes egy futó fotót kattintani, a nevezőkre ugyanis értékes nyeremények várnak.

A futás tagadhatatlanul az egyik legnépszerűbb kardió mozgásforma, ráadásul a szabadban futás a jó idő beköszöntével még egészségesebb. Akik rendszeresen vagy akár hobbi szinten futnak, gyakran fotózzák kocogás közben a napfelkeltét, a napnyugtát vagy a gyönyörű tájat, most azonban egy hiánypótló és a maga nemében egyedülálló kezdeményezés kedvéért magukról is érdemes kattintani egy képet futás közben. A sport népszerűsítése érdekében ugyanis egy hagyományteremtő kezdeményezés indult – olvasható a szerkesztőségünkbe eljuttatott közleményben.

„Egyértelmű célkitűzésünk, hogy megmutassuk, milyen színes hazánk futó közössége. Mennyire különbözőek korban, alkatban és akár megtett kilométerben. Hiszen úgysem ez a lényeg, hanem a sport szeretete, és hogy legyenek büszkék a teljesítményükre, akár egy, akár tíz, vagy éppen száz kilométert futnak. Egy a lényeg, hogy várjuk a futók futó fotóit!” – tájékoztatott Korondán Gábor, a MERU Sportcare brand managere.

A futást népszerűsítik a megmérettetéssel a szervezők

Korondán Gábor azt is kiemelte, a kezdeményezéssel az a céljuk, hogy a futók fotóival népszerűsítsék a sportot és megmutassák, hogy ezt a sportot szinte bárki, bármikor és testalkattól vagy kortól függetlenül elkezdheti.

„Futni jó. Ez az a sport, amit – nyilván az egészségi állapot figyelembevétele mellett- bárki, bárhol végezhet. Saját magaddal versenyzel és az eredmény futásról futásra kézzel fogható, mérhető. Szabadságot ad, hiszen bármikor végezhető, amikor be tudod időzíteni a napodba. Célunk, hogy a futó fotókon keresztül népszerűsítsük ezt a mozgásformát, és éltessük azokat, akik belevágnak az edzésbe. Reméljük, hogy a profi futók mellett a kezdők is küldenek be nekünk futó fotót. Ha pedig lesznek olyanok, akik emiatt kezdik el a futást, akkor már nem dolgoztunk hiába” – tette hozzá a brand manager.

„Ha szeretik a futók a kezdeményezésünket és lesz rá igény, akkor mi örömmel megteremtjük jövőre is a módját és a lehetőségét annak, hogy megmutassák magukat hazánk futói!” – mondta el Korondán Gábor.

Az Év Futó Fotója promócióban nem csak kalóriát veszíthetnek a futók, de értékes nyereményekkel is gazdagabbak lehetnek, az első 3 helyezett ugyanis értékes sportkrémcsomagokat vihet haza.