Vargha Tamás: 175 éves a Magyar Honvédség, családi nap a Városligetben

A honvédelem napja alkalmából családi napot tartottak vasárnap a budapesti Városligetben. A Fővárosi Állat- és Növénykertben ötezer katona és családja vendégeskedhetett, a Honvédelmi Minisztérium (HM) pedig örökbe fogadta az intézmény két perzsa leopárdját.

Vargha Tamás, a HM parlamenti államtitkára az állatkerti sajtótájékoztatón kiemelte: 175 évvel ezelőtt alakult meg a mai modern értelemben vett Magyar Honvédség, 174 évvel ezelőtt pedig a magyar honvédsereg Görgey Artúr tábornok vezetésével visszaszerezte Buda várát a császári csapatoktól. 1993 óta ezen a napon, május 21-én ünnepeljük a magyar honvédelem napját – emlékeztetett.

A HM és a Magyar Honvédség családi napot tartott a fővárosi állatkertben és a városligeti Kós Károly sétányon. A budapesti Bálnában pedig kiállítás mutatja be a 175 éves Magyar Honvédség múltját, jelenét és jövőjét, köztük robotkutyákat és más modern eszközöket is ki lehet próbálni – ismertette.

Vargha Tamás elmondta:

a honvédelem ügyét támogató társadalmi szervezetek kezdeményezésére a tárca úgy döntött, hogy örökbe fogadja az állatkert két perzsa leopárdját, Akhumot és Banut.

Ezzel szeretnék segíteni a világ egyik leggyorsabb és legveszélyeztetettebb ragadozójának fennmaradását.

Az örökbefogadásról szóló, aranyfokozatú támogató oklevelet Montskó Éva, az Alapítvány a Budapesti Állatkertért kuratóriumának elnöke adta át. Sós Endre, az állatkert természetvédelmi és állategészségügyi igazgatója beszámolt arról, hogy az intézmény 20 éve foglalkozik perzsa párducokkal.

A perzsa párduc veszélyeztetett faj, amely Törökországtól Közép-Ázsia különféle részein terjedt el, és mindössze 44 állatkertben található meg a világon, Budapesten négy ilyen állatot tartanak – mondta.

Kapcsolódó tartalom

Hozzátette, a honvédelmi tárca által örökbefogadott Akhum és Banu 6, illetve 7 éves, kölykeik 2021 szeptemberében látták meg a napvilágot, és a nemzetközi tenyészprogram részeként nemsokára másik állatkertbe kerülnek, Görögországba és Németországba.

„Az állatkert fontos és jelentős küldetése a természetvédelem, amelyet a perzsa párduc mellett más fajoknál is folytatunk, valamint részt veszünk a hazai védett állatok mentésében” – közölte Sós Endre.

Beszélt a fennállásának 157. évfordulóját ünneplő budapesti állatkert és a magyar honvédség kapcsolatáról is, amely a régmúltba nyúlik vissza.

Megemlítette Xantus János neves zoológust, aki maga is részt vett az 1848-as szabadságharcban, és akiről Észak-Amerikában két madárfajt neveztek el. De az állatkert alapítása mellett jelentős szerepet töltött be Rómer Flóris és Szabó József is a szabadságharcban – mondta.

A családi napon számos bemutató várta az érdeklődőket, a Kós Károly sétányon 22 katonai alakulat állította ki eszközeit. A látogatók találkozhattak a honvédség high-tech eszközeivel, megismerkedhettek a modern hadsereg mindennapjaival, a hagyományőrzők pedig a katonamúltat elevenítették fel.