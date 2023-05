Szentkirályi Alexandra: Nem kerülhet forgalomba szennyezett gabona itthon

A kormány nemcsak az országon áthaladó ukrán gabonát és annak útját ellenőrzi, hanem a korábban ide érkezett termények minőségét is. Szentkirályi Alexandra a gabonát vizsgáló egyik laborban azt mondta: a szakemberek körülbelül 700 hazai gabonatárolót keresnek fel, hogy mintát vegyenek. A cél az, hogy csak kiváló minőségű és biztonságos élelmiszer kerüljön a magyar emberekhez.

„Nem engedünk abból, hogy csak kiváló minőségű és biztonságos élelmiszer kerüljön a magyar emberekhez” – ezt írta közösségi oldalán a kormányszóvivő ahhoz a videóhoz, amely a NÉBIH laboratóriumában készült.

Szentkirályi Alexandrának megmutatták, hogyan zajlanak a gabona vizsgálatok itthon. Mint mondta, a kormány nemcsak az országon áthaladó ukrán gabonát és annak útját ellenőrzi, hanem a korábban ide érkezett termények minőségét is.

Szentkirályi Alexandra néhány hete Záhonyban is járt. A kormányszóvivő akkor a Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársaival együtt nézte meg az Ukrajnából érkező gabonaszállítmányokat, amik korábban nagy mennyiségben érkeztek az országba, óriási problémát okozva többek között a magyar gazdáknak is. A termények ugyanis az éhezéstől sújtott célországok helyett Magyarországon rekedtek és drasztikusan levitték a búza és kukorica árakat.

A kialakult gabonaválság miatt Magyarország, Lengyelország, Bulgária és Szlovákia a közelmúltban importtilalmat rendelt el az Ukrajnából érkező mezőgazdasági termékekre.

Az agrárminiszter akkor azt mondta, az importtilalommal nem csak megálljt parancsoltak az ukrán gabonának és más élelmiszer termékeknek, hanem üzentek is az Európai Bizottságnak, hogy a kialakult piaci krízis nem jó senkinek.

A testület első körben június 5-ig engedélyezte is a importtilalom fenntartását az érintett országoknak. Így a termények jelenleg csak tranzitszállítmányokként léphetnek be az érintett országokba és a kijelölt úgynevezett humanitárius folyosókon át el is kell hagyniuk a határt.

A Magyarországon áthaladó ukrán gabona útját azonban szigorú ellenőrzés kíséri. A szakemberek emellett minden hazai gabonatárolót felkeresnek az országban, mintát vesznek, amit meg is vizsgálnak – erről is a kormányszóvivő beszélt. Szentkirályi Alexandra hozzátette: a napokban elrendelt ellenőrzésen körülbelül 700 hazai gabonatárolót keresnek fel az élelmiszerlánc-felügyeleti szakemberek. Úgy fogalmazott: a rendszeres ellenőrzés indokolt és szükséges.

A magyar élelmiszerek a szigorú szabályozásnak és a rendszeres ellenőrzéseknek köszönhetően a világon a legbiztonságosabbak közé tartoznak.

Szentkirályi Alexandra leszögezte: továbbra sincs kibúvó. A kormány ezután is mindent megtesz azért, hogy csak kiváló minőségű és biztonságos élelmiszer kerüljön a magyar emberekhez, és csak megfelelő takarmány a gazdákhoz. Az ellenőrzések így folytatódnak.

Kiemelt kép: Szentkirályi Alexandra Facebook-oldala