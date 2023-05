Hadházy Ákos szerint érthető, hogy a fia a középső ujját mutatta az M1 stábjának

Elismerte Hadházy Ákos, hogy a fia az M1 stábjának mutatta a középső ujját pénteken, a baloldali demonstráción. A képviselő a közösségi oldalán azt írta: ez helytelen, de nagyon is érthető reakció volt. Sőt, hozzátette azt is, hogy szerinte a nemzetközi jelzés nagyon visszafogott volt. Az M1 riportere egyébként azt próbálta megtudni Hadházy Ákostól, hogy szerinte az uniós pénzek segítenék-e a tanárok fizetésemelését. Választ azonban nem kapott.

„Nagyon is érthető reakció volt” – így reagált közösségi oldalán Hadházy Ákos arra esetre, amikor 19 éves fia felemelte a kezét, majd középső ujját mutatta az M1 riportere felé, anélkül, hogy bárki is megszólította volna.

A közmédia stábja még pénteken forgatott a pedagógusok új életpályatörvénye elleni tüntetésen. A riporter azt szerette volna megtudni a demonstrálók között megjelent baloldali politikusoktól, mit gondolnak erről a javaslatról. Érdemben azonban szinte senki sem válaszolt.

Hadházy Ákos fia viszont úgy érezte, neki is be kell kapcsolódnia a beszélgetésbe. Ekkor mutatott be az M1 riporterének.

A történtek után a riporter kérdőre vonta Hadházy Ákos fiát, ő azonban bocsánatkérés helyett támadni kezdett.

Bár Hadházy Ákos a támadást tagadta, azt elismerte, hogy a fia valóban az M1 stábjának mutatta fel a középső ujját, mint fogalmazott: „mosolyogva beintett.”

A parlamenti képviselő azonban ezért sem akkor a helyszínen, sem később, a közösségi oldalán nem kért elnézést, sőt, mint fogalmazott ez egy érthető reakció volt.

„Üzenem az érzékeny lelkének, hogy ez talán helytelen, de nagyon is érthető reakció volt” – írta közösségi oldalán Hadázy Ákos, aki hozzátette: a nemzetközi jelzés nagyon visszafogott volt.

Hadházy Ákos reakciója – fia viselkedésére – nem meglepő. A független képviselő volt ugyanis az, aki 2018 decemberében az MTVA székházába hívta a baloldali országgyűlési képviselőket, akik közül többen be akartak törni a stúdiókba is.

Hadházy Ákos akkor többször is dulakodott a biztonsági őrökkel.

Egy évvel később ismét az MTVA székházában töltötte az éjszakát. Így próbált nyomást gyakorolni a közmédiára.

Tavaly ősszel pedig sátrat is vert a közmédia gyártóbázisa előtt. Közben pedig arra buzdította a híveit, hogy vegyék blokád alá az épületet. A képviselő által szervezett tüntetés végül gyújtogatásba torkollott. Többen fáklyákat dobáltak a bejárat elé, amit a rendőröknek kellett eloltaniuk.

