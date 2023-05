Fegyveres rabló várta otthonában Hauber Zsoltot

Egy este fekete símaszkos férfi várta házában, és egy hangtompítós fegyvert szegezett Hauber Zsolt fejének, miközben felesége és kisfia is a házban tartózkodott. A rémtörténet szerencsésen végződött, amelynek részleteit az M2 Petőfi TV Magas és Mély című műsorában mondta el a Bonanza Banzai alapító tagja, zeneszerzője, billentyűse Takács-Koltay Annának. Hauber Zsolt 35 éves pályafutása alatt most először adott interjút magánéletéről, a beszélgetésben azt is bevallotta, hogy az együttes 1994-es búcsúkoncertje után nagyon mélyen volt lelkileg.

Hauber Zsolt életét a magasságok és mélységek jellemzik, pedig mindig nyugalomra vágyott, de ez nem adatott meg számára, mondta az M2 Petőfi TV műsorában életéről, amelyet már fiatal kora óta a zene határozott meg. Alapító tagja, zeneszerzője és billentyűse volt a Bonanza Banzai együttesnek, amely kilenc stúdióalbumot adott ki, a sikerek és telt házas koncertek után azonban 1994-ben feloszlott a zenekar. “Lelkileg nagyon lent voltam, nem terveztem el mi lesz, ha megszűnik az együttes. Ebbe tettem mindenemet. A búcsúkoncert után elvesztettem a talajt a lábam alól, és a nulláról kellett elkezdenem építkezni” – vallotta be Takács-Koltay Annának. A fordulópont után új zenekart alapított és hangmérnökként is dolgozott. A Fresh együttesnek nemcsak alapítója, hanem dalszerzője és producere is volt, emellett zeneszerzőként és hangmérnökként jegyzi a Carpe Diem Álomhajó és az Emergency House Dübörög a ház című albumát. Izgalmas televíziós munkákban vett részt, és később még egykori zenésztársával, Kovács Ákossal is többször dolgozott együtt. A szakmai életében tapasztalható szintkülönbségek a magánéletében is előfordultak. Bár boldog családban él, komoly betegségen esett át, és sokak rémálmát is át kellett élnie: fegyvert fogtak rá a saját házában. „Mikor hazaértem, egy fekete símaszkos férfi várt rám a szobában, és hangtompítós fegyvert szegezve a fejemnek invitált beszélgetésre. Mindezt úgy, hogy tudtam, kisfiam és felségem is a házban van” – mesélte a műsorban a dermesztő történetet, amely nem végződött tragédiával. „Sikerült kidumálnom a házból, volt az az összeg.” Az illető később megint meglátogatta, de ekkor családja nem volt otthon, így nyugodtabban kezelte a helyzetet, és ismét sikerült tőle megszabadulnia. Hauber Zsolt az interjúban családjáról is beszélt: két kisfiú apukája, és nagy örömére a zenei fogékonyság mindkét gyermekében felfedezhető. Tízéves fia zongorázik, dobol, ám a mindössze egyéves pici is pengeti már a gitárhúrokat. Azt is megosztotta a nézőkkel, hogyan kapcsolódik a jogosítványa megszerzése a Bonanza Banzai megalakuláshoz. A teljes beszélgetés a műsor Médiaklikk-oldalán nézhető újra. Magas és Mély – péntekenként 20:40-től az M2 Petőfi TV műsorán.