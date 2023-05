Egy nap alatt elég inspirációt gyűjthetnek a cégek egész évre

Balogh Levente, a Szentkirályi ásványvíz alapítója, Jakupcsek Gabriella kommunikációs szakember és Varga András, a Httpool by Aleph-tól (Meta magyarországi hivatalos értékesítői partnere), is előadást tart majd május 25-én a Lurdy-házban, a Maximum Web és Marketing Konferencián. Hegedűs Anett, az esemény főszervezője közölte, a programot úgy állították össze, hogy a jelenlévő cégvezetők egyetlen nap alatt elég inspirációt gyűjthessenek egész évre úgy, hogy közben a jövőnket meghatározó új technológiákról és irányzatokról is értesülhessenek a leghitelesebb szakértőktől.

Minden várakozást felülmúl az érdeklődés a vállalkozói szféra egyik legfontosabb rendezvényére, melyen legkevesebb négyszáz cégvezető vesz majd részt a felsővezetői körből, és ahol egy nap alatt számtalan olyan információ hangzik majd el, mellyel a válsághelyzet után még nagyobb lépésekben lesznek képesek a cégek a fejlődésre az online térben. Hegedűs Anett főszervező elmondta, a tervezéskor nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy csak olyan hiteles előadókat hívjanak meg a rendezvényre, akiket Magyarországon senkinek nem kell bemutatni, és akiknek az előadásaira nemcsak rekord gyorsan fogynak el a helyek, hanem képesek valódi tudást és tapasztalatot átadni a hallgatóságnak. „Örömmel fogadta el a felkérésünket Balogh Levente, a Szentkirályi ásványvíz alapítója, hazánk egyik legsikeresebb vállalkozója és Jakupcsek Gabriella is, aki kiemelkedő munkásságával mindenkor érvényes értékeket közvetít motivációs előadásain. Színpadra áll mellettük a marketingkommunikáció területén 20 év tapasztalattal rendelkező Mérő Ádám, a The Coca-Cola Compay Consumer & Shopper Connection európai osztályának igazgatója, valamint Varga András, a Httpool by Aleph Meta Client Partenere is.” Május 25-én, a Lurdy-házban jelen lesznek az eseményen a marketingszakma nagyjai is, köztük Berta Gergő, a rendezvény ötletgazdája és tulajdonosa, valamint Wolf Gábor, a Marketing Commando vezetője, a Kisvállalati Marketing Biblia c. üzleti bestseller szerzője egyaránt. Gyakorlati tudás első kézből Hegedűs Anett úgy folytatta, az inspirációs, tapasztalatokra és gyakorlatra épülő előadások mellett összeszedték azokat a legjelentősebb szolgáltatókat, akikkel mindenképpen érdemes beszélgetni, hiszen olyan extra, akár személyre szabott kedvezményekre tehetnek szert a résztvevők, amiket máskor nem kaphatnának meg. „A Maximum Web és Marketing Konferencia kivételes lehetőséget nyújt a cégvezetők számára, hogy az ország legjobb szakembereitől, első kézből szerezzenek olyan gyakorlati tudást, amellyel pontosan tudják majd, hogy mit kell ahhoz tenni, hogy a következő években olyan szintű növekedést érjenek el, mint korábban soha. Az eseményen való részvétellel bárki nagy versenyelőnyre tehet szert, amit a konkurencia még jövőre sem fog tudni ledolgozni”– mutatott rá.