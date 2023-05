Kordonnal tartotta távol a Momentum az újságírókat saját rendezvényétől

Valahol kordont bont, máshol kordont épít a baloldal – így összegezhető a Momentum pénteki nagyrendezvénye. A párt ugyanis kordonnal tartotta távol az újságírókat egy konferencián, amelynek Guy Verhofstadt belga EP-képviselő volt az egyik meghívottja. Arról azonban, hogy mit mondott, nem tudunk beszámolni. Az M1 ugyanis hiába regisztrált napokkal korábban a konferenciára, a jelentkezést a Momentum törölte, az M1 tudósítóit pedig nem engedte be.

Néhány hete még a kordonokat bontották a Karmelitánál, péntek délelőtt azonban éppen ők rendeltek kordonokat az egyik budapesti rendezvényük helyszínére. Fél 12-kor még a kordonokat szállították a Holnap Magyarországa konferencia helyszínére.

Két órával később pedig már a kordonok biztonságos védelmében, a sajtót maguktól jól elzárva, válaszadás helyett inkább dohányoztak és kávéztak a Momentum politikusai.

Az újságíróknak akkor sem volt szerencséjük, amikor az érkező momentumosoktól kérdezni akartak.

Többen pedig azt mondták: csak élő műsorban hajlandók válaszolni a közmédia kérdéseire.

A momentumos politikusok érveit cáfolandó íme a közmédia legutóbbi lezárt statisztikája: 2023 márciusában és áprilisában összesen 66-szor hívtak élő adásba momentumos politikusokat, amiről írásos levelek is vannak. Ők azonban egyszer sem életek az élő adás lehetőségével.

De voltak készségesebb politikusok is a Momentum rendezvényén: például Bajnai Gordon egykori külügyminisztere, Balázs Péter.

Aztán jelezvén, hogy nem szeretne több kérdésre válaszolni, Balázs Péter jószerivel kitekerte az M1 tudósítója kezéből a mikrofont.

A Momentum rendezvényére meghívták a magyar kormány rendszeres bírálóját, Guy Verhofstadt belga EP-képviselőt is, akit az M1 stábja többek között a brüsszeli korrupciós botrányról is szeretett volna megkérdezni.

„Guy Verhofstadt lényegében érdemi válasz nélkül sietett be a Momentum által szervezett rendezvényre. A Holnap Magyarországa című konferenciáról a közmédia is szeretett volna részletesebben tudósítani, azonban más orgánumokhoz hasonlóan az M1 akkreditációját is törölték, a stábot nem engedték be a rendezvényre” – számolt be róla az M1 tudósítója.

