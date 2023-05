Gondolta volna? Híres zenészeket is megihletett a bacon

A bacon azon ételek közé tartozik, melyekkel egyszerűen nem tudunk betelni. Egyedi sós, füstös, húsos ízével világszerte belopta magát az emberek szívébe, olyannyira, hogy számtalan zenei előadót is ihletett, sőt slágerek is születtek belőle. Utánajártunk, melyek a világ kedvenc baconös dallamai.

A bacon egy kulináris jollyjoker. Sokféle hozzávalóval kombinálható, sajátos zamatot ad az ételeknek, készülhet belőle reggeli, ebéd és vacsora is. Olyannyira mindennapjaink része, hogy nem egy zenészt is megihletett már. A baconös gyerekdalok, rapslágerek, pop, rock, country és egyéb számok sokasága lelhető fel. A lyrics.com nemzetközi dalszöveggyűjtő oldalon jelenleg 6539 olyan zeneszöveg szerepel, amelyben említésre kerül a bacon szó.

Az USA-ban az átlagos, megszokott reggeli része a bacon, akár a sós verzióban tojással; akár az édes verziója palacsintával és juharsziruppal. Nick Jonas a Jonas Brother alapítótagja is megénekelte, hogy ha egy átmulatott éjszaka után álmosan kel fel, csak süssünk neki bacont, és ez segít majd a másnaposságán és a fáradtságán. A tökéletes reggeliről énekel Gpmplayz is, aki a azt a dalszöveg szerint csakis tojással és baconnal képzeli el. A dal címének is azt adta: „Bacon és tojás”.

Darius Rucker country-énekes egy teljes dalt szentelt a ropogós baconnak, ami egy mai napig is népszerű gyorsétterem reklám alapja is lett egyben. Amerikában ugyanis a hamburger egyik alap eleme a ropogós bacon. Annyira népszerű reklám volt ez annak idején az USA-ban nagyjából 15-17 évvel ezelőtt, hogy akik akkor hallották, sokan még a mai napig is emlékeznek a dallamára, el tudják énekelni, és abszolút összekötötték a ropogós baconos hamburgerrel.

„A baconben az az igazán izgalmas, hogy végtelen számú variációban elkészíthető. Füstös ízével bármilyen ételt feldob, sósságával akár desszertek édességét is ellensúlyozni lehet. Változatosan, sokféleképpen elkészíthető és hozzáadható akár egészen hagyományos ízekhez is” – véli Kovács Péter, a Tamási-Hús Kft. kereskedelmi igazgatója, aki szerint nem véletlen, hogy még Mike Doughty sem tud betelni vele.

Az amerikai énekes-zeneszerző egy egészen rövid dalt írt a baconról, ahol rendszeresen visszatérő fohász: több bacont, több bacont, mint ami a serpenyőnkbe belefér! A ritmusa fülbemászó, nem fektettek sok energiát a szövegbe – vagy nagyon is – de látszólag egymáshoz nem illő sorok kavalkádját valószínűleg egy igazi zenei poénnak szánták. Mert valljuk be, ha szeretünk egy ételt, akkor majdnem mindegy, hogy reggelire, ebédre, vagy vacsorára esszük; mindig kívánjuk, mindig szeretjük.

Ahogy Kovács Péter, a Gierlinger termékeket készítő Tamási-Hús Kft. kereskedelmi igazgatója mondja:„A premium baconök népszerűsége abban rejlik, hogy az illat, a látvány és az íz az otthonosság, családiasság élményét közvetíti. Élmény dolgozni vele konyhában és élmény fogyasztani, így miért ne ihlethetné meg a zeneszerzőket is?!”

Nagyon várjuk, hogy melyik lesz az első olyan magyar zeneszám, amiben a bacon lesz a főszereplő.

A kiemelt kép illusztráció.