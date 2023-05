Simicskó István: A tehetségét mindenkinek meg kell találnia

A tehetségét mindenkinek meg kell találnia, a Bátrak Ligája pedig kiválóan alkalmas arra, hogy a fiatalok önismereti képessége fejlődjön – jelentette ki Simicskó István, a Honvédelmi Sportszövetség elnöke a versenysorozat 39., kiskőrösi állomásán pénteken.

Simicskó István, aki egyben a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) parlamenti frakcióvezetője is, a díjátadón elmondta: a versenysorozat során a diákok megtanulják, mire képesek egyénileg és csapatban, de a megmérettetés a közösséget és az iskolához való kötődést is erősíti. Kiemelte: a köztestületként működő Honvédelmi Sportszövetséget azért hozták létre, hogy a fiatalokat egészségesebb életmódra neveljék, sportosabbá tegyék, hogy olyan képességekkel, kompetenciákkal rendelkezzenek, amelyek révén adott esetben nemcsak önmagukat, hanem a hazájukat, szülőföldjüket is tudják védelmezni. Mint mondta a pályaválasztásban is próbálnak egyfajta segítséget, sajátos orientációt nyújtani, hiszen feladataik között szerepel, hogy legyenek mindig magyar katonák, akik vigyázzák a hazát, akár tartalékosok, akár szerződésesek, akár hivatásosok – fogalmazott.

Simicskó István emlékeztetett: a 2017-ben elindított Honvéd Kadét Programra kezdetben három középiskola jelentkezett, ma már azonban 130 iskolával van szerződése a Magyar Honvédségnek. A program fő célja az is, hogy minél több fiatal sportoljon, mozogjon, hogy Magyarország sportoló nemzetté váljon. Arról is beszélt, hogy már öt helyszínen működik Honvédelmi Központ teljes kihasználtsággal, amely alapvetően sportlövészetre, valamint küzdő- és technikai sportok gyakorlására ad lehetőséget.

Domonyi László, Kiskőrös polgármestere elmondta: a városban sok sportág gyakorlására van lehetőség. A labdarúgás és úszás mellett van női és férfi kézilabda-, valamint jégkorongcsapatuk, a küzdősportok pedig külön házban működnek.

Egy nemrég befejezett fejlesztésnek köszönhetően az atlétika valamennyi szakága is megfelelő minőségben és körülmények között gyakorolható Kiskőrösön – tette hozzá.

A Bács-Kiskun vármegyéből érkező tíz általános iskolás csapat megmérettetésén végül a Kiskőrösi Petőfi Sándor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Technikumot képviselő diákok állhattak fel a Bajnokok Ligája dobogójának legfelső fokára.

A Bátrak Ligája országos versenysorozat 7. és 8. osztályos tanulók részére a Honvédelmi Sportszövetség rendezésében. A program elsődleges célja a hazafias nevelés keretein belül, aktív közösségek létrehozása és az egészséges életmód népszerűsítése.

