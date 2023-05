Zivatarok, jégeső, szél és napsütés: visszatér az április, május közepén

Mozgalmas, csapadékos időre számíthatunk a következő napokban, péntektől azonban egyre melegebb és szárazabb léghullámok érkeznek fölénk. A hétvégén már jellemzően napos, gomolyfelhős idő valószínű 20 Celsius-fok fölötti maximumokkal.

Többnyire felhős idő várható, inkább csak rövidebb időre süthet ki a nap – írja az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Többfelé számíthatunk időszakos esőre, záporesőre, zivatarra, amelyet akár felhőszakadás is kísérhet. Az északnyugati, északi szél a Dunántúlon, majd késő délutántól már északkeleten is erős lesz, az Észak-Dunántúlon viharos lökések is lehetnek.

(Fotó: met.hu)

A legmagasabb nappali hőmérséklet az Északnyugat-Dunántúlon csupán 11, 15, másutt általában 18 és 23 fok között alakul. Késő estére 10 és 16 fok közé hűl le a levegő.

(Fotó: met.hu)

Estére erősen felhős vagy borult időre számíthatunk több helyen esővel, záporesővel, helyenként zivatarral. A Dunántúlon, illetve északkeleten erős, főként az éjszaka első felében még viharos lesz az északias szél.

(Fotó: met.hu)

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 14 fok között alakul.

Hajnalban, reggel kelet felől sodródhatnak be intenzívebb záporok mellett zivataros gócok. A kísérőjelenség főleg intenzív csapadék formájában várható (> 20-30 milliméter, lokálisan ennél több is lezúdulhat), emellett jégeső (1-2 centiméter), és néhol viharos szél (> 60 kilométer/óra) is lehet.

(Fotó: met.hu)

Szerdán főként a keleti térségben és a középső országrészben várhatók nagyobb számban zivatarok, amelyek akár villámárvizeket is okozhatnak. Heves zivatarok mindkét nap előfordulhatnak erősen viharos szél és nagyobb méretű jég kíséretében.

Az egyre nagyobb területen megerősödő északi, északnyugati szelet az Észak-Dunántúlon 60-80 kilométer/óra közötti viharos lökések kísérik.

A kiemelt kép illusztráció.