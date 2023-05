Több vármegyére kiadták a riasztást, zivatarok mossák el az országot

Újabb mediterrán ciklon éri el a Kárpát-medencét, amelynek hatására ismét sokfelé szükség lesz az esernyőkre.

Többnyire erősen felhős vagy borult időre számíthatunk napközben kisebb, estétől már nagyobb szakadozásokkal – írja az Országos Meteorológiai Szolgálat.

(Fotó: met.hu)

A csapadék súlypontja a Dunántúl fölé helyeződik, az északnyugati, nyugati megyékben tartós, kiadós eső valószínű, de másutt is várható csapadékhullás, illetve intenzív csapadékkal kísért zivatar. Az északkeleti szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 21 fok között változik, a tartósan csapadékos nyugaton lesz hűvösebb az idő. Késő estére 12 és 18 fok közé hűl le a levegő.

(Fotó: met.hu)

Estére Dél felől elsősorban a Tiszántúlon és a Tisza vonalának kiterjedt térségében vékonyodik a felhőzet, míg másutt erősen felhős marad az ég. A csapadéktevékenység az éjszaka során átmenetileg az északi területekre korlátozódik, és ezek a tájakon eső, zápor, esetleg zivatar várható. Másutt kis eséllyel fordulhat elő csapadékhullás.

(Fotó: met.hu)

A délire forduló szél többnyire mérsékelt marad, a Nyugat-Dunántúlon azonban az északnyugati szél erős, olykor viharos lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 16 fok között alakul.

Kapcsolódó tartalom

A több hullámban érkező csapadékból kiváltképp az Észak-Dunántúlon gyűlhet össze 20 milliméter feletti, a Kisalföldön 30-40 millimétert meghaladó (helyenként akár a havi átlagos csapadékösszeget elérő) mennyiség.

(Fotó: met.hu)

Délutánig kisebb eséllyel a déli tájakon, később északon is egyre nagyobb területen fordulhatnak elő zivatarok, amelyeket főleg intenzív csapadék kísérhet (> 20 milliméter, lokálisan ennél több is lezúdulhat), emellett jégeső (1-2 centiméter), és néhol viharos szél (> 60 kilométer/óra) is lehet.

(Fotó: met.hu)

A kiemelt kép illusztráció.