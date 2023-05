Hibázott-e a biztonsági járőr Babicsek Bernát halálánál? – szakértő válaszol

A tragikusan elhunyt Babicsek Bernát gyászoló édesanyja szerint a biztonsági szakember mulasztása is hozzájárult fia halálához. A fiatal színművész 2021. december 31-én hunyt el, füstmérgezés miatt. A füstöt a feltételezések szerint egy elektromos rövidzárlat okozta. Bernát otthonában riasztó is működött, a helyszínre érkező biztonsági szolgálat járőre azonban mégsem észlelte, hogy baj van.

Babicsek Bernát édesanyja elmondta, a felvételeken jól látszik, hogy a kiérkező járőr csak öt méterre közelítette meg a házat. Hozzátette, ha közelebb megy, biztosan érzékelte volna a sűrű füstöt, ugyanis a lakás koromfeketére égett. Az is elhangzik a felvételeken, hogy Bernát horkolását is hallotta a biztonsági szakember, de nem szerette volna felébreszteni, nehogy megijessze.

Az ügynek egyelőre nincs gyanúsítottja, de az édesanya és jogi képviselője azt szeretnék, hogy az végre vizsgálati szakaszba kerüljön, és hasonló tragédia intézkedés elmulasztása miatt többet ne fordulhasson elő.

„Riasztás esetén, a járőr kivonul a helyszínre. Az ingatlanba, hacsak nem kapott kulcsot a tulajdonostól, nem tud bemenni. Ha betörésgyanús jelzés érkezik, az a feladata, hogy végignézze, van-e betörésre utaló nyom, esetleg elbújhatott-e valaki a ház körül. Ennek alapján készíti el a jegyzőkönyvet” – mondta el Csalami János, az Elektronika Vonala vagyonvédelem alapítója, biztonságtechnikai szakértő. Ha betörésre utaló nyomot talál, a járőr értesíti a rendőrséget, kiérkezésükig pedig biztosítja a helyszínt.

„Nem jelenthetjük ki biztosan, hogy a kiérkező szakember hibázott. Nem tudni, milyen szerződése volt Bernátnak, illetve takarta-e a nyílászárókat függöny vagy redőny, ami akadályozta a helyzet felismerésében. Azt sem tudjuk, hogy a konkrét esetben milyen jellegű riasztás érkezett, fel volt-e szerelve a riasztó füst, hő vagy szén-monoxid érzékelővel, vagy csak a mozgásérzékelő jelzett be. Ezeknek az életvédelmi berendezéseknek a beszerzését mindenképpen javaslom, ha valaki riasztórendszert szeretne az otthonába. Ugyanis az a biztonsági központban is látszik, milyen típusú érzékelőről érkezik a jelzés, és akkor már rögtön lehet a szerződésben megadott értesítendő személyeknek is szólni” – tette hozzá a biztonságtechnikai szakértő.