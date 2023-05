Dukai Miklós: További ágazati adatbázisokkal és a vármegyék csatlakozásával is bővül az IKIR

További ágazati adatbázisokkal és a vármegyék csatlakozásának lehetőségével bővül a helyi közszolgáltatásokat támogató információs rendszer, az IKIR – mondta el a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára hétfőn Budapesten.

Dukai Miklós az IKIR rendszer kiterjesztése és továbbfejlesztése című európai uniós projekt zárókonferenciáján közölte, hogy a helyi önkormányzatok által 2018 óta használt rendszerbe júniusig tíz új ágazati adatbázis csatlakozik.

Ezen kívül megteremtik annak lehetőségét is, hogy a települési önkormányzatokon kívül a vármegyei önkormányzatok is jogosultságot kapjanak a rendszerhez. Továbbá, szűkebb hozzáférési körben, de a lakossági hozzáférést is lehetővé kívánják tenni – ismertette az államtitkár.

Dukai Miklós hozzátette:

a 2018 óta működő IKIR-ben eddig 16 ágazati szakrendszer adatbáziskapcsolódását teremtették meg, ez bővül most újabb tíz szakágazattal.

Beszámolója szerint az IKIR-ben meglévő elégedettségi modult is tovább fejlesztik egy általános kérdőívkezelő rendszerré, de cél, hogy a felhasználói körnek az IKIR használatának elsajátítását online formában is biztosítani tudják oktató videók elkészítésével.

Az államtitkár kitért arra, hogy

az ágazati rendszerek bővítésével együtt jár az infrastrukturális háttér fejlesztése is annak érdekében, hogy egy stabil rendszert hozzanak létre.

A helyi közszolgáltatásokat támogató információs rendszer kialakításának célja olyan adatok és információk elérése, amelyekkel a mindennapi működéshez szükséges döntések és stratégiák támogathatók a közszolgáltatások javítása érdekében. Az IKIR lehetővé teszi, hogy az önkormányzatok a különböző adatszolgáltatások során benyújtott adatokat strukturált formában kapják vissza. Az IKIR-hez eddig 1300 önkormányzat csatlakozott.

A projekt, amelyben a Belügyminisztérium konzorciumvezető, négymilliárd forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást kapott.