Novák Katalin személyesen mutatta meg a Sándor palota termeit az érdeklődőknek

Megnyitotta kapuit a nagyközönség előtt a Sándor-palota vasárnap is, Novák Katalin köztársasági elnök beiktatásának első évfordulója alkalmából. A vasárnapi nyílt napra Novák Katalin is ellátogatott, hogy személyesen is megmutathassa a Sándor-palota termeit az érdeklődőknek és beszélgetett a belépésre váró érdeklődőkkel is.

A Sándor-palotát szombaton csaknem háromezren tekintették meg – mondta el Farkas Vajk, a Sándor-palota kommunikációs igazgatója vasárnap a helyszínen az MTI-nek. Kapcsolódó tartalom Nézőpont Intézet: Novák Katalin egy év alatt Magyarország első számú nagykövetévé lépett elő A magyarok háromnegyede gondolja úgy, hogy a magyar köztársasági elnöknek elsősorban Magyarország nemzetközi képviseletével kell foglalkoznia. Kiemelte: a Sándor-palota nyitott kapui a köztársasági elnök politikáját szimbolizálják, utalva ezzel a polgárok előtti nyitottság fontosságára is. A Sándor-palota nyílt napjára érkezők megtekinthették a zenés őrségváltást és az épület történelmi reprezentatív tereit, ahol a köztársasági elnök a hivatalos programokon fogadja a külföldi államfőket. A látogatók végigsétálhattak egyebek mellett a Tükörtermen, a Mária Terézia-szalonon és az elnöki tárgyalón. A vasárnapi nyílt napra Novák Katalin is ellátogatott, hogy személyesen is megmutathassa a Sándor-palota termeit az érdeklődőknek és beszélgetett a belépésre váró érdeklődőkkel is. A köztársasági elnök az Empire kisszalonban a közönségnek megmutatta a pápa trónját, amelyen múlt havi látogatásán ült a katolikus egyházfő, valamint azt a vendégkönyvet, amelybe legutóbb Ferenc pápa írt személyes köszöntőt. A Sándor-palotába bejutásra várakozó tömeget köszöntve az államfő meghallgatta mások mellett a tanártüntetések rendszeres résztvevőinek észrevételeit, kéréseit is. A nyílt napra érkezőkkel a pedagógusok helyzetéről beszélgetve egyetértett azzal, hogy alacsony a pedagógusok bére, amit az európai uniós forrásoktól függetlenül meg kellene emelni. „Ezt eddig is mondtam, most is így gondolom” – tette hozzá. Novák Katalin saját készítésű ajándékokat, így többek között horgolt terítőt és csigatésztát is átvehetett egy-egy látogatótól, érdeklődött, hogy ki honnan érkezett, kinek hogy tetszik a palota. Egy kerekesszékkel érkező látogatótól azt szerette volna megtudni, hogy könnyen fel lehet-e jutni a Sándor-palotához kerekesszékkel, de közös fotózkodásra is többen megkérték az államfőt. Kapcsolódó tartalom Novák Katalin: Az elnökségem a magyar emberekről szól Szeretném, hogy ha azt éreznék, hogy minden magyar köztársasági elnökeként dolgozom, erről fog szólni a következő négy évem is – mondta Novák Katalin. Novák Katalin Facebook bejegyzésében megköszönte, hogy több ezren látogattak el a Sándor-palotába: „kicsik és nagyok, vidékiek és fővárosiak, kormánypártiak és ellenzékiek, a legkülönbözőbb élethelyzetű emberek”. A mai nap is bizonyította, a Sándor-palota nyitott mindenki előtt, zárta sorait a köztársasági elnök. A programokra az ország különböző részeiről, így többek között Zalaegerszegről, Debrecenből, Székesfehérvárról, valamint a határon túlról is jöttek. Az érdeklődők között kisgyerekek, diákok és idősek egyaránt voltak, sokan 20-30 fős csoportokkal érkeztek. A látogatókat, akik a reggeli órák óta több tízméteres sorban várakoznak, kisebb csoportokban engedik be az épületbe.