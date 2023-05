Ferenc pápa szavai erőt adtak a Jónak lenni jó! akció közreműködőinek

Világszerte számos humanitárius kérdéssel foglalkozik Ferenc pápa, aki a magyar közmédia Jónak lenni jó! jótékonysági kampányát is támogatja. A szervezőknek óriási motivációt jelent, hogy az egyházfő számára fontos a kezdeményezés – minderről a Duna Almárium című műsorában beszélt Siklósi Beatrix projektvezető, a Kossuth Rádió csatornaigazgatója.

Ferenc pápa mindig is kiemelt figyelmet fordított az emberi méltóságra és a szolidaritásra. A katolikus egyházfő aktívan hirdeti az evangéliumi értékeket, és arra buzdítja a híveket, hogy személyesen tegyenek jót másokért. Amikor megismerkedett a közmédia nagy múltú karitatív akciójával, a Jónak lenni jó! kezdeményezéssel, azonnal felismerte annak fontosságát, és támogatásáról biztosította a szervezőket: 2013-ban pápai áldást kapott a kampány. Az egyházfő április végi magyarországi látogatásán ismét kifejezte az ügy iránti rokonszenvét, magyarul mondta el a híveknek, hogy jónak lenni jó. A jótékonysági esemény projektvezetője, Siklósi Beatrix, a Kossuth Rádió csatornaigazgatója a Duna Almárium című műsorában mesélt ennek jelentőségéről.

„A stúdióelőtérben figyeltem a Szentatya beszédét, és emlékszem, vissza is kérdeztem a kollégáktól, hogy jól hallottam-e, amit mondott. Nagyon meglepődtem a gesztusán. Két évvel ezelőtt levélben kerestem meg őt, amikor a covid-árvák megsegítésére gyűjtöttünk, ám azóta sem feledkezett meg rólunk, ez sok erőt ad a munkánkhoz”

– jelentette ki Siklósi Beatrix, majd hozzátette, Ferenc pápa 2021-ben felajánlott egy gyönyörű egyházi alkotást is a koronavírus árváinak megsegítésére, a szívéhez legközelebb álló szent, Szent József szobrát ajándékozta oda.

A Kossuth Rádió csatornaigazgatója a műsorban hozzátette, Ferenc pápa budapesti látogatásának közvetítése történelmi feladat volt a rádió számára. A három nap alatt több mint 18 órányi adást készítettek, amellyel nemcsak a hívőket, hanem a hitüket keresőket, és a kételkedőket is szerették volna megszólítani. A teljes beszélgetés újranézhető a Médiaklikken, ahol 60 napig elérhetők az Almárium korábbi adásai is. A pápalátogatásról készülő valamennyi műsor elérhető a közmédia online felületein is: a Médiaklikken és a Bizony, Isten! vallási YouTube-csatornán.

A kiemelt képen: Ferenc pápa Budapesten 2023. április 28-án. Fotó: Fotó: MTI/Kovács Tamás