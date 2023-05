Porga Gyula: Veszprémben a múlt adja a biztos alapokat

Veszprémben a múlt adja a biztos alapokat, legyen szó akár hagyományokról, épületekről, követendő példákról – mondta Porga Gyula (Fidesz-KDNP), Veszprém polgármestere a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa (EKF) program keretében átadott ActiCity Tánc- és Mozgásművészeti Központ pénteki ünnepélyes megnyitóján.

Hangsúlyozta: az ActiCity-nek helyt adó, harminc éve magára hagyott gyermekkórház épületét kormányzati segítséggel mozgásközponttá alakítva a balett, a néptánc és a falmászás kedvelőinek adják át.

Felidézte az ActiCity 120 évvel ezelőtt készült épületének történetét, majd párhuzamot vonva az akkori és a mostani építkezésről, úgy fogalmazott: mindkettő a veszprémi bátorságról, önzetlenségről, gondoskodásról, szakértelemről és az állam együttműködő készségéről szól. Százhúsz év alatt sok minden megváltozott a városban, de a veszprémiek jövőbe vetett hite nem – tette hozzá.

Porga Gyula kijelentette:

mernek sikeresek lenni, és a sikerben osztozni másokkal is. Ezért is pályáztak úgy az Európa Kulturális Fővárosa címre, hogy hálózatba, szövetségi rendszerbe szervezték a Bakony és a Balaton térség 116 települését.

Kitért arra, hogy a KSH adatai szerint is Veszprém a legélhetőbb és legdinamikusabban fejlődő magyar városok egyike. Közölte: a város tíz éves stratégiája arra irányul, hogy az évtized végére Veszprém a saját kategóriájában Európa húsz legélhetőbb városa közé tartozzon.

Kapcsolódó tartalom

Ehhez szükség van szövetségesekre: a veszprémi polgárok összefogására, vállalkozásaink sikereire, a civil szervezeteink aktivitására, a régió önkormányzatainak bizalmára, de leginkább a kormány jó szándékára, figyelmére és támogatására. A múlt tapasztalata optimistává tesz bennünket – hangsúlyozta a polgármester.

A komplexum megnyitóján beszédet mondott Orbán Viktor miniszterelnök. Porga visszaemlékezett a miniszterelnök 2016-ban Veszprémben mondott szavaira, amikor arról beszélt:

azért állapodott meg a kormány több fejlesztésről is Veszprémmel, mert a város jól sáfárkodott a lehetőségekkel.

A polgármester szerint Veszprém az elmúlt hét évben is ezt az utat járta, mertek nagy célokat maguk elé tűzni, járatlan utakon elindulni és nehéz feladatokat magukra vállalni. Ezért is kaphatták meg az UNESCO-tól egyetlen magyar településként A zene városa címet és ezért is léphetett Veszprém Európa Kulturális Fővárosai közé.

Hozzátette: továbbá azért is, mert a kormány jó szándékát és segítő készségét maguk mögött tudják. Mióta polgári kormány irányítja az országot és polgári többség határozza meg a város fejlődését, Veszprémbe több száz milliárd forint fejlesztési forrás érkezett – mutatott rá Porga Gyula.

A városi beruházásokat ismertetve elmondta:

új uszoda épült, megújult a 8-as főút Veszprémet elkerülő szakasza, a közösségi közlekedés gépjárműparkja, a Ruttner-ház, elkészült a Petőfi Színház felújításának első üteme, rekonstrukció alatt áll a vár és a vasútállomás épülete is. Nőtt a kerékpárúthálózat, bővültek a zöldfelületek és az állatkert, a kormány segítségével pedig megszerezték az egykori bútorgyár területét

Az ActiCity Tánc- és Mozgásművészeti Központ 11,2 milliárd forintos beruházásként valósult meg a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program támogatásával. A kivitelező a VEMÉV-SZER Kft és a Veszprém-Ber Éítő Kft. konzorciuma volt, az épületet a veszprémi Hangvillát már mintegy egy évtizede működtető Swing-Swing Kft. üzemelteti.

Az épületben a klasszikus balett, a dzsesszbalett, a néptánc, a hip-hop, a modern és kortárs tánc, a falmászás, a tekvondo, a légtorna és légtánc, a zumba, az aerobic, a petanque és a jóga kedvelői is otthonra találtak.

Az ActiCity-ben 12 próbaterem, egy versenyekre is alkalmas falmászópálya, egy több száz vendéget befogadni képes rendezvényterem, étterem és kávézó található. Az épület egyik oldalán ősfás park várja az érkezőket, míg körülötte egy petanque pályát és egy 1500fős szabadtéri rendezvényteret is kialakítottak.

A beruházás helyszínén egy háromszintes parkolóház is épült 154 parkolóhellyel.

Kiemelt képünk: Porga Gyula polgármester (Fidesz-KDNP) beszédet mond a veszprémi ActiCity Tánc- és Mozgásművészeti Központ megnyitóján 2023. május 12-én. A központ a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa (VEB2023 EKF) program támogatásával 11,2 milliárd forintból épült. (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)