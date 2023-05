Idén is meghirdeti a kormány a kárpátaljai szociális programcsomagot

A magyar kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy a rendkívül nehéz háborús helyzetben is támogatást nyújtson a kárpátaljai magyarságnak, ezért idén is meghirdeti a kárpátaljai szociális programcsomagot – jelentette be a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a közösségi oldalán közzétett videójában.

Potápi Árpád Jánost idézve az államtitkárság az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményében kiemelte: 2023 a gondoskodó nemzet éve a nemzetpolitikában. Ennek a minden magyar közösségre kiterjedő gondoskodásnak, figyelemnek a középpontjában jelenleg Kárpátalja áll. Hozzátette: a kárpátaljai szociális programcsomag keretében idén is fizetéskiegészítésben részesítik többek között a tanárokat, orvosokat, szociális és kulturális dolgozókat, színészeket, emellett támogatják a gyermekétkeztetést. „A kárpátaljai magyar közösség a háborús viszonyok ellenére is a szülőföldjén szeretne maradni. Ezt bizonyítja, hogy a közösség minden oktatási intézményében zajlik a tanítás, az intézmények, civil szervezetek és egyházi gyülekezetek a nehéz körülmények között is, de működnek" – hangsúlyozta Potápi Árpád János. Rámutatott: a kárpátaljai szociális programcsomag csaknem egy évtizedes működése óta bebizonyosodott, hogy elengedhetetlen szerepet játszik a magyar értelmiség szülőföldön történő megtartásában. A háború kirobbanását követően ez a szerep még inkább felértékelődött. A kárpátaljai szociális programcsomag a Nemzetpolitikai Államtitkárság 2015 óra működő, évente meghirdetett programja. Ennek keretében évi egyszeri bérkiegészítésben részesülnek a Kárpátalján munkájukat magyar nyelven végző tanárok és oktatási-nevelési dolgozók, orvosok és egészségügyi dolgozók, újságírók, médiaszervezők, könyvtárosok, színészek, előadóművészek és az értelmiség számos más rétege, emellett támogatják a kárpátaljai gyermekétkeztetést is. Tavaly 13 260 pályázat nyert el támogatást, ezekből több mint 8200 ember részesült egyszeri fizetéskiegészítésben, 5058 pályázatból pedig a gyermekétkeztetés támogatása valósult meg. A pályázat keretösszege az elmúlt években folyamatosan nőtt, az idén már több mint 2,5 milliárd forint. Az idei pályázatra péntektől lehet jelentkezni, a részletes felhívás a www.bgazrt.hu oldalon olvasható.