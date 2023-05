Az MCC megvásárolja Ausztria vezető magánegyetemét

A nemzetközi hálózatépítést folytatva a Mathias Corvinus Collegium (MCC) tulajdont szerzett a bécsi Modul Egyetemben, így újabb egyedülálló képzési és tanulási lehetőséghez jutnak az ott tanuló és a Kárpát-medencei magyar diákok – közölte az intézmény pénteken az MTI-vel.

A közlemény szerint ezen túlmenően a tehetséggondozó intézmény komoly nemzetközi kutatásokba is bekapcsolódik.

Azt írták, az elmúlt 15 évben folyamatosan fejlődő bécsi intézmény eredményei magukért beszélnek. A turizmussal foglalkozó magánegyetemként alapított Modul Universität Wien akadémiai programjai az évek során folyamatosan bővültek, és ma már nemzetközileg elismert magánegyetemnek számít, amely programjai alap-, mester- és doktori szinteken érhetőek el.

Míg 2007-ben 80 diák számára kínáltak három képzési programot, addig ma már 1100 diák tanul nemzetközi menedzsment, fenntartható fejlődés, alkalmazott adattudományok, turizmus és szolgáltatás menedzsment szakokon, 11 különböző képzési program keretében, az egyetem bécsi és nanjingi campusán

– ismertették.

Hozzátették, a Modul Universität Wien magas szintű gyakorlati képzést nyújt és ott komoly kutatási programok is megvalósulnak, ebbe kapcsolódik be most az MCC, és oktatói, kutatói is.

Kiemelték: a felsőoktatási intézmények nemzetközi rangsorolásához többdimenziós, felhasználóorientált megközelítést alkalmazó U-Multirank 2020-as kiadása szerint a Modul Universität Wien a világ legtöbbet hivatkozott tanulmánnyal rendelkező 25 egyeteme között szerepel.

„Az egyetem kiválóan illeszkedik az MCC profiljába, hiszen kiscsoportos, mentoráción alapuló, nemzetközi szintű oktatásra épít az intézmény, komoly kutatási háttérrel, személyre szabott tehetségmenedzsmentet folytatva. Az egyetemen oktató tanárok több mint negyven országból érkeztek, az oktatás nyelve az angol”

– fogalmaztak.

Emlékeztettek arra, hogy az MCC tavaly ősszel Brüsszelben nyitott képzési helyszínt, ahol a diákok közvetlenül ismerhetik meg az Európai Unió működését. Néhány hete pedig a berlini ESMT egyetemmel kötött együttműködést, így évente 20-nál is több diák tanulhat ösztöndíjjal Németország legmagasabban rangsorolt üzleti iskolájában. A The Roger Scruton Legacy Foundationnel is megállapodás született, így Nagy-Britannia legjobb egyetemein is tanulhatnak MCC-s diákok – sorolták.

Ebbe a nemzetközi hálózatépítésbe illeszkedik a mostani tulajdonszerzés is. A bővülést pedig olyan neves egyetemek professzorai segítik, mint a Notre Dame-i Egyetem, a Columbia Egyetem vagy a London School of Economics. Így az MCC és a bécsi Modul Egyetem kutatási és oktatási profilja is jelentősen erősíthető

– írták.

A közlemény szerint az együttműködés nagyban elősegíti az MCC-s, valamint a Kárpát-medencei magyar diákok oktatását, fejlődését. A hallgatók nemzetközi szervezetekben, cégeknél szerezhetnek szakmai gyakorlatot, közéleti és üzleti vezetőkkel találkozhatnak.

Az MCC segítségével olyan tudást, ismereteket, illetve készségeket, képességeket szereznek, fejlesztenek, amelyekre klasszikus egyetemi környezetben nem minden esetben van lehetőség. Elmélyülhetnek egy-egy őket érdeklő témában, amihez mentorálást kapnak, kiscsoportos órák vagy akár coaching keretében.

A távlati cél az, hogy olyan egyetemi és akadémiai közeg jöjjön létre, ahol a tudományos élet, valamint a gazdasági és a közélet meghatározó szereplői megfordulnak és megosztják egymással meglátásaikat, tapasztalataikat, ezzel is ösztönözve a további párbeszédet – áll a közleményben.

A kiemelt kép illusztráció. A Mathias Corvinus Collegium (MCC) győri központjának leendő helyszíne, a Konferencia Hotel 2021. június 2-án. Szeptembertől a Káptalandombon található Konferencia Hotelben mintegy száz fiatal kapcsolódhat be az ingyenes tehetséggondozó képzésekbe. (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)