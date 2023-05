Gulyás Gergely: A kormány meghosszabbítja a kamatstopot

A kormány célkitűzése mindig is az volt, hogy megőrizze a háztartások és vállalkozások anyagi biztonságát, ezért a kormány ismét kamatstop meghosszabbításról döntött.

Május 20-a környékén a kormány átadja a jövő évi költségvetés tervezetét a Költségvetési Tanácsnak, 30-án tudják benyújtani az Országgyűlésnek és július elején, valószínűleg július 7-én lehet a költségvetés végszavazása – tájékoztatott Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfón.

Aláhúzta, háborús időben

olyan költségvetésre van szükség, amely garantálja az ország biztonságát, megvédi a családokat, a nyugdíjakat, a munkahelyeket és a rezsicsökkentést.

Mint mondta, a honvédségre lényegesen többet kell költeni a jövő évben, ezért a honvédelmi kiadások valószínűleg el fogják érni a GDP két százalékát.

Gulyás Gergely azt is elmondta, hogy a pápa magyarországi látogatása is megerősítette a kormányt abban, hogy a béke most a legfontosabb cél. Ha a Vatikán béketervvel készül, ahogy azt Ferenc pápa jelezte, akkor azt a magyar kormány támogatni fogja – tette hozzá.

A kamatstopokkal kapcsolatban elmondta, hogy mivel május 31-én ez lejárna, így erről is döntést kellett hoznia a kormánynak.

A kormány célkitűzése mindig is az volt, hogy megőrizze a háztartások és vállalkozások anyagi biztonságát, ezért

a kormány ismét kamatstop meghosszabbításról döntött.

A miniszter ezt azzal magyarázta, hogy a kamatstop kivezetése, komoly terheket róna a családokra és kis- és középvállakozásokra is egyaránt.

Majd kiegészítette, hogy az infláció mértéke és a jegybanki kamat mértéke miatt nem lehet eltörölni a kamatsopot. Ha a jegybankkamat 10 százalék alá csökken, akkor lehet kivezetni a kamastopot, ehhez azonban egyszámjegyűre kell letörni az inflációt – tette hozzá.

A Magyar Országgyűlés a múlt héten elfogadta az igazságügyi törvény módosítását, néhány technikai feltétel maradt hátra, azonban a magyar kormány néhány héten belül mindenben meg fog felelni, ami a kohéziós pénzek folyósítását megakadályozta – fogalmazott Gulyás Gergely.

Úgy gondoljuk, hogy amit az Európai Bizottság eddig kért, annak nem volt jogalapja, amiben megegyezett a magyar kormány azt teljesítette, a módosítást a biztoság ezt jóváhagyta, így kb. 1 hónap múlva tud a kormány számlákat küldeni Brüsszelnek, a várakozások szerint ezt ki is fogják fizetni.

Gulyás Gergely kiemelte: ez a 7 éves költségvetésre, annak is a kondícionalitási eljárás által nem érintett részére vonatkozik. A cél az, hogy Magyarország számára minden forrás elérhető legyen.

A magyar baloldal Brüsszelben is mindent megtesz azért, hogy Magyarország ne kaphassa meg az országnak jogszerűen járó támogatásokat.

A miniszter ismét felszólította magyar baloldalt, hogy álljanak a magyar egészségügyi dolgozók és a tanárok mellé és ne akadályozzák az uniós pénzeket.

Az M1 kérdésére, miszerint mekkora esélye van a déli körvasút megvalósulásának az után, hogy a bíróság ismét megsemmisítette a környezetvédelmi engedélyét, Gulyás Gergely elmondta, ez az első olyan eset, amikor mindenki számára nyilvánvalóvá vált, hogy a magát zöldnek tekintő városvezetés a környezetrombolás és azoknak a pártjára állt, akik mindent elkövetnek, hogy ne fejlődhessen a közlekedés Budapesten.

A miniszter leszögezte, a déli körvasútról teljes politikai konszenzus volt korábban, még a jelenlegi baloldali városvezetéssel is. Ehhez képest a bíróságon beavatkoztak a beruházás ellen, ez pedig érthetetlen, elfogadhatatlan – tette hozzá.

Enélkül a budapesti vasútforgalom nem fejleszthető tovább és az agglomerációs közlekedés szempontjából is kulcsfontosságú a vasútvonal, jelentette ki Gulyás Gergely, megjegyezve. hogy a budapesti városvezetés ezzel a döntésével a legdurvább környezetszennyezők oldalára állt.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter kiemelte, a projekt EU-s pénzekből valósult volna meg, és amennyiben ez végleg lekerül a napirendről, a kormány megvizsgálja, milyen vidéki vasútfejlesztésre lehet elkölteni ezt a pénzt.