Gulyás Gergely: A pápától a lehető legerősebb morális támogatást kapta a magyar békepárti álláspont

A pápa magyarországi látogatása is megerősítette a kormányt abban, hogy erkölcsileg is az azonnali tűzszünet és a béke az egyetlen helyes álláspont az ukrajnai háborúval kapcsolatban – mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön a Kormányinfón.

„A pápa magyarországi látogatása is megerősített bennünket abban, hogy erkölcsileg is az azonnali tűzszünet és a béke az egyetlen helyes álláspont. Azzal, hogy a világ kiemelkedő erkölcsi tekintélye, a római pápa is a béke pártján áll, ahogyan Magyarország is, azt mondhatjuk, hogy a lehető legerősebb morális támogatást kapta meg a magyar álláspont” – fogalmazott Gulyás Gergely.

Jelezte: ha a Vatikán béketervvel készül, ahogyan azt a pápa jelezte, akkor Magyarország ezt a békemissziót támogatni fogja.

Ismét leszögezte, hogy a háború kérdésében a kormány álláspontja változatlan: azonnali tűzszünetet és béketárgyalásokat sürget.

A pusztítás mértéke már most is felmérhetetlen, több százezer ember vesztette eddig életét a háborúban, életeket menteni csak tűzszünettel lehet – hangsúlyozta.