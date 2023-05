Átadták a felújított vasútállomás épületét Okányban

A kormánynak a falvakban élők életminőségének javítása mellett támogatnia kell a kimozdulást onnan, azaz a közlekedés fejlesztését is – mondta a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos csütörtökön a Békés vármegyei Okányban, a Magyar falu programban megújult vasútállomás felvételi épületének átadóján.

Gyopáros Alpár kifejtette, a 2018-ban indult Magyar falu program a falvakban élők életminőségének javítását tűzte ki célul. Ehhez szükség volt az alapegészségügyi ellátás és a játszóterek fejlesztésére, a járdák felújítására, kommunális eszközök beszerzésének, valamint egyházi és civil szervezeteknek a támogatására. Okányban ezekkel a lehetőségekkel éltek is, „a játszótér fejlesztése még előttünk áll” – mondta.

Hozzátette, az emberek ki is mozdulnak a falvakból, ezért a közlekedési beruházásokat is támogatni kell. Ezért újítanak fel évente ezer kilométernyi mellékutat és javítják a tömegközlekedéssel közlekedők komfortérzetét is. Gyopáros Alpár úgy fogalmazott: „meg merem kockáztatni, hogy a vidéki vasútállomások épületének felújításával a 24. órában voltunk”.

Az 1899. június 9-én átadott vasútállomás épületét és annak környezetét 72 millió forintból, a program MÁV-projektjének kétmilliárd forintos keretéből újították fel.

Pafféri Zoltán, a MÁV Zrt. vezérigazgatója elmondta, az összegből felújították a homlokzatot, a tetőteret, a megújult váróterembe USB-töltőasztalt és klímát telepítettek, kihelyeztek egy jegykiadó automatát és megújult a forgalmi iroda is.

Építettek továbbá egy 20 férőhelyes kerékpártárolót, ide az önkormányzat a közeljövőben köztéri kamerát telepít. Megemelik 15 centiméterrel a peront, hogy könnyítsék a fel-és leszállást.

A vezérigazgató közölte, idén a mintegy kétezer lakosú településen 20 százalékkal több utas fordult meg a vasútállomáson, mint a megelőző két évben. Elmondta, a kétmilliárd forintos keretből 13 kistelepülésen újul meg a vasútállomás, létesítenek 13 zárt utasbeállót, továbbá 200 kerékpártárolót.

Pafféri Zoltán emlékeztetett:

Magyarország 800 településén van vasútállomás és 3150 település autóbuszos szolgáltatással érhető el.

Kovács József (Fidesz) országgyűlési képviselő örömét fejezte ki, hogy az eredeti formájában állították vissza a 120 éves épületet, és hogy „ebben az országban minden ember egyformán fontos”.

Szívós László (független) polgármester felidézte, a Vésztő-Kötegyán-Komlód vonal részeként épült vasutat korában nagy ellenállás kísérte, ugyanis a helyi gazdáknak és elöljáróknak nem tetszett, hogy egy csordagyepet vág ketté, így megnehezítve a csorda kijárását. „Ma már hálásak lehetünk”, hogy az állomás a község belterületén épült meg – jegyezte meg.

Hozzátette, az épület környékét az önkormányzat is igyekszik még szépíteni fásítással, parkosítással. A rendezvény végén leleplezték néhai Kaszai János (1945-2012) vésztői polgármester emléktábláját, aki több mint tíz éven át a Vasutas Települések Szövetségének (VTSZ) országos elnökeként is munkálkodott.