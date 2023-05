Államtitkár: Az EU óriási pénzt tesz az embercsempészek zsebébe

Az Európai Unió közvetetten óriási pénzt tesz a szervezett alvilág, az embercsempészek zsebébe, és ez a meggyengült közbiztonság miatt végül dupla költséget jelent – jelentette ki a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára csütörtökön az M1-en.

Rétvári Bence azt mondta, az EU kétszer fizeti meg annak a hibás döntésnek az árát, hogy azt mondják, illegálisan jöhetnek be tömegek Európába.

A balkáni útvonalon érkezők Törökországtól Szerbiáig fejenként 2,2 millió, Szerbiától Ausztriáig 1,1 millió, a teljes útra pedig Törökországtól Németországig 5,2 millió forintot fizetnek az embercsempészeknek. Így egy húsz embert szállító kisbusz vagy kisteherautó fuvardíja már óriási összeg – közölte a politikus.

Hozzátette: korábban kábítószerrel vagy illegális fegyverkereskedelemmel foglalkozó csoportok álltak át erre a tevékenységre.

Maguknál az illegális migránsoknál általában kevés pénz van, mert a leginkább a bizalmi fizetési módként leírható hawala rendszert használják. Induláskor letétbe helyezik a teljes összeget, amelyhez az egyes állomások elérése után férhetnek hozzá az embercsempészek – tudatta az államtitkár.

Csak a déli magyar határról tavaly 271 ezer migránst fordítottak vissza. A Frontex adatai szerint tavaly 330 ezer illegális migráns érkezett Európába, ebből kiindulva az embercsempészek bevétele elérhette az 1700 milliárd forintot – hangsúlyozta Rétvári Bence.

A politikus rámutatott, az alvilág ettől megerősödik a Balkánon és Nyugat-Európában is. Ezért számolnak be biztonsági szakértők arról, hogy bizonyos városrészekben nem tudják fenntartani a rendet. Ez nemcsak azért van, mert sok az illegális bevándorló, hanem azért is, mert ideérkezésük is a szervezett alvilágot erősíti – mondta.

Az unió közvetetten segít abban a szervezett alvilágnak, hogy több bevételhez jusson, és utána kiadást jelent a megromlott közbiztonság helyreállítása – szögezte le a politikus.

Rétvári Bence a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában kitért arra is, a brüsszeli vezetők vagy európai nagyhatalmainak irányítói nyolc éve migrációt támogató álláspontot képviselnek.

A határ menti országok folyamatosan jelzik, hogy az illegális migráció elleni fellépés hatalmas költséget jelent. Az EU nem járul hozzá ezek fedezéséhez, sőt nyilatkozataival még serkenti is a migrációt – mondta az államtitkár.

Februárban tizenöt, elsősorban határ menti tagország fogadott el közös nyilatkozatot Athénban arról, hogy elvárják, az Európai Unió fizesse ki a fizikai határvédelem költségeit. Egyaránt járuljon hozzá a határvédelem kiépítéshez és fenntartáshoz – emlékeztetett a politikus.

Úgy fogalmazott, erre az álláspontra Brüsszel teljesen süket. Brüsszelből és Berlinből is nyolcadik éve migrációpárti álláspontot hallunk – mondta.

