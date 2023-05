Egy zalaegerszegi étterembe hajtott egy autós, vádat emeltek ellene

Ittasan és bedrogozva kidöntött egy tűzcsapot, majd autójával a portált átszakítva egy üres étterembe hajtott tavaly májusban egy zalaegerszegi férfi, aki ellen most emelt vádat a Zalaegerszegi Járási Ügyészség.

A Zala Vármegyei Főügyészség szerdán az MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a 38 éves férfi tavaly áprilisban Amszterdamban vásárolt marihuánát, amelyből több alkalommal is szívott cigaretta formájában. Május 16-án is ezt tette, de emellett erősen le is ittasodott, amikor az esti órákban hölgyismerősével mulatozott egy zalaegerszegi vendéglátóhelyen.

Éjjel egy óra körül a férfi a volán mögé ült, utasként pedig nőismerősét szállította. Az ittasságából és a bódultságából eredő figyelmetlensége miatt a járművel egy kanyarban letért az úttestről, és kidöntött egy tűzcsapot, az ütközést követően azonban tovább vezette a személygépkocsit.

Nagyjából egy kilométerrel távolabb egy kereszteződésben balra akart kanyarodni, mégis egyenesen haladt tovább, felhajtott a járdára, majd egy ingatlan – a rendőrség akkori közlése szerint egy üres étterem – nyílászáróin keresztül az épület földszinti részébe hajtott.

A férfi és utasa a balesetet követően a gépjárműből kiszállt, majd a gépkocsit hátrahagyva gyalog távozott.

A vádiratban az ügyészség a férfira kábítószer birtoklása és ittas járművezetés miatt pénzbüntetés kiszabását és járművezetéstől való eltiltást indítványozott.

A kiemelt kép illusztráció.