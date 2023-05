Újabb „magánposta” hivatal nyitott Budapesten

Májusban az V. kerületi Bank Center irodaházban nyílt meg a Mail Boxes Etc. legújabb egysége, így az Oktogonnál található és a XIII. kerületi központ mellett már három budapesti helyszínen érhető el a világ első számú független postai és üzleti szolgáltatási hálózata. Hannya Ernesto, az MBE Magyarország ügyvezetője közölte, a „magánposta” hivatal fő profilja továbbra is a küldemények, dokumentumok, csomagok kezelése, feladása, szállítása és csomagolása. Elárulta, a franchise hálózatot a vidéki nagyvárosokba is szeretnék kiterjeszteni, amihez partnereket keresnek.

40 évvel ezelőtt az Amerikai Egyesült Államokban alapították, de 1996 óta olasz tulajdonban van a Mail Boxes Etc. független postai és üzleti szolgáltatási hálózat, amely jelenleg több mint háromezer egységgel rendelkezik globálisan és minden héten nyílik a világon valahol egy új központ. Ebbe a sormintába illeszkedik bele az MBE Magyarország legújabb egysége is. Május 2-án Budapest szívében, az V. kerületi Bank Centerben nyitották meg hivatalosan a harmadik fővárosi „magánposta” hivatalt azok után, hogy az Oktogonnál és a XIII. kerületben lévő egységükben még a várakozásoknál is nagyobb a forgalom. Hannya Ernesto, az MBE Magyarország ügyvezetője arról beszélt, a cég kiemelt szolgáltatásai között szerepel az expressz dokumentumküldés, az expressz kiscsomagküldés és a postafiók-szolgáltatás egyaránt. „Mindhárom magyarországi lokáción csomagolunk és szállítunk is, ami egyedülálló a magyar piacon a kiskereskedelmi egységekben. Hálózatunk kifejezetten olyan tárgyak szállítására is specializálódott, amit más nem vállal. Ilyenek a teljesség igénye nélkül a nagy értékű festmények, porcelánok, számítógépek, hivatalos dokumentumok, mint az útlevél, vagy egyéb személyes ingóságok, törékeny termékek. Ügyfeleinknek természetesen biztosítjuk a szállítmány nyomon követését és átvételi elismervénnyel igazoljuk, hogy célba ért a csomag” – mutatott rá. Hozzátette, elsősorban kis- és középvállalkozásoknak, valamint magánszemélyeknek nyújtják tanácsadással, igényfelméréssel egybekötött szolgáltatásukat, mindezt rejtett költségek nélkül, fix árakkal. Hannya Ernesto elárulta, a franchise terjeszkedése még csak most indul be igazán Magyarországon. A tervek szerint több vidéki nagyvárosban is központot szeretnének nyitni, amihez jelenleg is partnereket keresnek. Mint mondta, a kiszemelt lokációk között szerepel Pécs, Szeged, Debrecen, Kecskemét és Győr is, de újabb és újabb budapesti kerületekben is lehetőségek után néznek. A kiemelt kép illusztráció.