Tehervonat-baleset: megkezdődtek a vasúti helyreállítási munkálatok

Napokig tarthat a helyreállítás a vasárnapi vonatbaleset helyszínén: már megkezdték a műszaki mentést, de a vágányban komoly károk keletkeztek. Vasárnap délelőtt egy vasércet szállító szerelvény kilenc kocsija borult fel Hajdúhadház és Újfehértó között. A vonalat több intercity járat is használja, így hosszabb menetidőre, és buszos pótlásra kell számítaniuk az utasoknak.

A baleset következtében több vasúti kocsi a hatalmas erejű ütközés miatt egymásnak feszült és az oldalára borult. Egy vagon keresztbe állva zárja el a kötött sínpályákat, egy másik a pályától messzebb került. Több felsővezetéket tartó oszlop is kidőlt, és a vasbetonaljakban is komoly károk keletkeztek. A vágányok is elmozdultak, a sínszálak felgyűrődtek.

„A bal vágány mintegy 100–150 méter hosszan teljes egészében megrongálódott, a jobb vágány mintegy három kilométeres szakasza különböző mértékben sérült, a teljes helyreállítására szükség lesz. A vágány mellett három felsővezeték tartó oszlop is megsérült. Egy kiborult, a másik kettő pedig erősen megdőlt, így mindhármat cserélni kell” – mondta Hadnagy Attila, a MÁV Zrt. debreceni pályavasúti területi igazgatóságának vezetője.

Becslések szerint a helyreállítás több száz millió forintba kerülhet majd, az érintett szakaszon a vasúti pályát egy szakaszon teljesen újjá kell építeni.

A műszaki mentés és a helyreállítás a hatósági vizsgálat után azonnal elkezdődött, mintegy százan dolgoznak éjjel és nappal. Hétfő hajnalban Szolnokról egy 150 tonnás speciális emelődaru érkezett, ami nem sokkal reggel nyolc óra után sikeresen visszaemelte a pályára az első vasúti kocsit.

A képre kattintva galéria nyílik a helyszíni drónfelvételekről (Fotók: MTI/Czeglédi Zsolt)

A tehervonat Záhonyból tartott Hegyeshalom felé, Ausztriába vitte volna a szállítmányt. A kisiklott kocsik miatt hétfő hajnaltól ideiglenes közlekedési rendet vezetett be a vasúttársaság.

Az intercity vonatok esetében Debrecen és Nyíregyháza között, a személyvonatok esetében Hajdúhadház és Újfehértó között kell vonatpótló busszal utazni. Az átszállás és leszállás miatt körülbelül egy órával nő meg a menetidő – fogalmazott Biber Anett, a MÁV-csoport sajtószóvivője.

A baleset miatti lezárás érinti a Budapest–Miskolc–Szerencs–Nyíregyháza–Debrecen–Szolnok–Budapest kör intercity útvonalát is. Ezeken hétfő éjfélig minden vonat felármentesen vehető igénybe.

Csak a Debrecen–Nyíregyháza vonalszakaszon naponta mintegy 80 vonat közlekedik, a kialakult helyzet naponta 5-6 ezer utast érint. A tehervonat kisiklásának okát egyelőre nem tudni, a baleset körülményeit jelenleg vizsgálják, egyelőre nem tudni, mikor indulhat újra a vasúti forgalom.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép: Drónfelvételen a Hajdúhadház és Újfehértó között kisiklott tehervonat kocsijai 2023. május 8-án (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)