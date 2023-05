Pórusbetongyárat adtak át Biharkeresztesen

Átadták az első magyar tulajdonban lévő pórusbetongyárat hétfőn Biharkeresztesen. A 14 milliárd forintos beruházáshoz 5,5 milliárd forint állami támogatást nyert el az Innoscitech Kft.

Lázár János építési és közlekedési miniszter az avatóünnepségen azt mondta, a Bayer Construct cégcsoporthoz tartozó Innoscitech Kft. fejlesztése jól illik abba a kormányzati törekvésbe, amely a magyar alapanyagból, magyar munkával, magyar szaktudással magyar profit előállítását erősíti.

Az elmúlt 12 évben a magyar kormány 25 ezermilliárd forintot invesztált a magyar építőiparba – mondta. „Ugyanakkor nem lehetünk teljesen elégedettek, mert a hatalmas összegnek egy jelentős része külföldre, másokhoz vándorolt” – emelte ki.

Az a cél, hogy minél több pénz maradjon Magyarországon – szögezte le, hangsúlyozva, hogy ennek jegyében alakítják át a magyar gazdaságot és a magyar építőipart: lépésváltás, irányváltás, és újratervezés következik a magyar építőiparban és építészgazdaságban.

Lázár János a folyamat egyik tartópillérének nevezte az állami beruházások rendjéről szóló új törvényt, amely már a parlament asztalán van. A másik pillér pedig a magyar építészet teljes felülvizsgálata és a magyar építészetről szóló új törvény – mondta. Utóbbi tartalmazni fogja azt a nemzeti építészgazdasági stratégiát is, amely biztosítja az építőanyagok Magyarországon történő előállítását, annak magyarországi kereskedelmét, felhasználását, és a profit Magyarországon tartását – jelezte a miniszter hozzátéve: gondoskodnak arról is, hogy mindehhez megfelelő tudás, tőke és szaktudás is rendelkezésre álljon.

Biharkeresztes, 2023. május 8.

Drónnal készített képen a Bayer cégcsoporthoz tartozó Innoscitech Kft. pórusbetongyára Biharkeresztesen az átadása napján, 2023. május 8-án. A 14 milliárd forintos beruházás 5,5 milliárd forint állami támogatással valósult meg.

MTI/Czeglédi Zsolt

Lázár János szerint „ez nem könnyű kísérlet, mert Európában, a világban liberalizált, globalizált piacon vagyunk”.

„A mindenkori magyar kormánynak, különösképpen a miénknek, egy nemzeti elkötelezettségű, patrióta kormánynak az a feladata és felelőssége, hogy a magyar vállalkozások számára helyet csináljon Magyarországon, a Kárpát-medencében” – emelte ki a miniszter.

Hozzátette: tisztelik és elismerik az eddigi tevékenységét azoknak a külföldieknek, amelyek az elmúlt 32 évben befektettek és beruháztak az építőiparban, de ma már van magyar tőke, magyar szaktudás és magyar vállalkozás, amely képes a helyükre lépni és átvenni a feladatukat, szerepüket.

E lépéseket megteszik tárgyalásokkal és kompromisszumok árán, „de ha harcra kényszerítenek bennünket, a küzdelemtől sem fogunk visszariadni” – jelezte.

Biharkeresztes, 2023. május 8.

Lázár János építési és közlekedési miniszter beszédet mond a Bayer Construct Zrt. cégcsoporthoz tartozó Innoscitech Kft. pórusbetongyárának átadásán Biharkeresztesen 2023. május 8-án. A 14 milliárd forintos beruházás 5,5 milliárd forint állami támogatással valósult meg.

MTI/Czeglédi Zsolt

Lázár János kijelentette: „Orbán Viktor kormánya sem most, sem a jövőben semmilyen nemzetközi gazdasági, politikai nyomás hatására nem hátrál meg, ha a magyar vállalkozások érdekeit kell az országban vagy a Kárpát-medencében képviselni.

Az építési és közlekedési miniszter Biharkeresztesen is beszélt arról, hogy új gazdasági erőközpontot hoznak létre a Debrecen-Miskolc-Nyíregyháza háromszögben

Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára a gyáravatón jelezte: a pórusbeton gyártására nem kész technológiát vásároltak külföldről, hanem helyben fejlesztettek ki világszínvonalú eljárást, a világ minden tájáról összegyűjtött szakemberekkel.

Méltatta a Bayer Construct cégcsoportot, amely Magyarországon és a környező országokban jelentős beruházásokat hoz létre a gazdasági kihívások közepette is. Ehhez bátorság és innováció kell, olyan kockázatvállaló képesség, amely párját ritkítja Európában – fűzte hozzá az államtitkár.

Biharkeresztes, 2023. május 8.

Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára beszédet mond a Bayer Construct Zrt. cégcsoporthoz tartozó Innoscitech Kft. pórusbetongyárának átadásán Biharkeresztesen 2023. május 8-án. A 14 milliárd forintos beruházás 5,5 milliárd forint állami támogatással valósult meg.

MTI/Czeglédi Zsolt

Vitányi István, a térség fideszes országgyűlési képviselője üdvözölte, hogy az Innoscitech Kft. az egyik legkorszerűbb technológiát telepítette a helyi ipari parkba, és új munkahelyeket teremtett. Azt mondta, immár olyan alapinfrastruktúrával rendelkezik a térség, amely vonzó a befektetők számára, s a fejlődésé révén ”egyre inkább világosodok az egykori ‘setét’ Bihar”.

Balázs Attila, a Bayer Construct Zrt. elnök-vezérigazgatója azt mondta, a piacvezető technológiával működő pórusbetongyárat a költséghatékonyság, a gyorsaság és a minőség jellemzi. Európa legmodernebb pórusbetongyárát építették fel Biharkeresztesen – jelezte. Hozzátette: évi 600 ezer köbméter pórusbetont állítanak elő a gyárban, amely mérettől függően évente 20-30-50 ezer lakás felépítését teszi lehetővé. Termelésük felét exportálják – mondta.

A cég sajtóközleményében azt is jelzik, hogy a 14 milliárd forintos beruházással csaknem száz új munkahely jött létre Biharkeresztes térségében.

Biharkeresztesen mintegy 7 hektáros területen épült fel a technológia fogadására egy 15 ezer négyzetméteres üzemcsarnok. A gyártóüzem 24 órás termelést biztosít. A technológia tervezői és gyártói holland és német cégek voltak. A gyártógépsor falazóelemek, áthidalók, továbbá – Magyarországon elsőként – vasalt falpanelek előállítását is lehetővé teszi. A technológia nagy mennyiségű időtálló építőanyag (blokk elemek, válaszfalak, vázkitöltő elemek, vasalt panelek) előregyártására alkalmas, meghatározott nyersanyagreceptúra alapján – írták.