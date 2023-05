Fotópályázaton keresik Ifj. Simet László kötélmutatványának legjobb képeit

Fotópályázaton keresi a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ a legjobb képeket Ifj. Simet László legutóbbi mutatványáról, amikor az artista egy kifeszített kötélen sétált át a Duna fölött.

Az Átmentem Fotópályázat avagy, hogy sétált át Ifj. Simet László a Duna fölött kifeszített kötélen című versenyt a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ, a Robert Capa Fotográfiai Központ és a Városliget Zrt. írta ki – közölték a szervezetek hétfőn az MTI-vel.

A cirkuszművész április 19-én, a budapesti Színházi Olimpia nyitórendezvényének részeként biztosítókötél nélkül kelt át a Duna felett.

Az artista legutóbbi mutatványról készült fotókból a legjobb százat választja ki a szakmai zsűri, majd vándorkiállításon bemutatja be azokat a közönségnek.

A kiírásra minden 18. életévét betöltött pályázó jelentkezhet. Egy nevező összesen öt képet küldhet be, kategóriától függetlenül. A pályamű állhat egyedi képből vagy képsorozatból, egy képsorozat legfeljebb kilenc képet tartalmazhat. Egy kép csak egyszer adható be, nem szerepelhet egyszerre egyedi képként és sorozat részeként is.

Az egyedi képeket előkészület, világszenzáció, nézők és látogatók, valamint portré kategóriákban várják, sorozatokat pedig a cirkusztörténelmi pillanat kategóriában fogadják.

A zsűri kategóriánként az első három helyezettnek ad oklevelet, valamint a legjobb 100 pályamű szerzője családi belépőjegyet nyer a Fővárosi Nagycirkusz aktuális előadására.

A közönségdíjas kép alkotója 100 ezer forintot nyer. A díjátadóról és a kiállításról a szervező későbbi időpontban a pályázat honlapján tájékoztatja a nevezőket.

A részletes kiírás az atmentem.econtest.hu oldalon olvasható.