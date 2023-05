Gyurcsányék nem reményt, hanem háborút és válságot hoznának az országra – reagált a Fidesz Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció (DK) árnyék-miniszterelnökének hétfői nyilatkozatára.

A Fidesz az MTI-hez hétfőn eljuttatott közleményében azt írta, „Gyurcsányék kormányzásuk alatt háború nélkül is tönkretették és szétlopták Magyarországot, most ráadásul még bele is akarják rángatni az országot egy háborúba”.

