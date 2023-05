Overdose trénere 20 kilót fogyott, hogy ismét versenyben lovagolhasson a Kincsem Parkban

Május 7-én, vasárnap a Kincsem+ Tavaszi Lóverseny és Food Truck Show harmadik napján olyan fog történni, amelyhez hasonlót még a legrutinosabb „turfrókák” sem hallottak. Ribárszki Sándor nagy visszatérése miatt is érdemes lesz kilátogatni vasárnap a Kincsem Parkba, indul a Nemzeti Galopp Liga sorozat és jönnek az első klasszikus futamok is, de a keretprogram is nagyon erős és népes mezőnyöket tartogat.

Overdose trénere, Ribárszki Sándor majd harminc éves kihagyás után ismét hivatalos galopp versenyben lovagol majd. Az idén 62 esztendős szakember sikeres lovas pályafutását a kilencvenes évek közepén fejezte be. 1994-től idomár-lovasként dolgozott Dunakeszi-Alagon, majd 1997-től kizárólag trénerként volt jelen a hazai és a nemzetközi galoppsportban. Több, mint 20 kilót fogyott a versenyért Ribárszki Sándor (lányai körében) Lovas pályafutása 1980-ban kezdődött, Lepel nyergében nyerte az első gátversenyét, majd még ebben az évben ugrólovas champion lett a Kincsem Parkban. Tettrekészségéről és bátorságáról hamar meggyőzött mindenkit, Pardubicében, a 3600 méteres Vági Díjban harmadik helyen ért célba Dramaturgiával egy erős nemzetközi mezőnyben, és másik nagy kedvencével Riky-vel is sok szép sikert ért el. Hosszú és sikeres éveket töltött cseh és svájci ugróistállókban, komoly gát- és akadályversenyekben győzött, illetve ért el helyezéseket. 1997 óta erősíti a hazai galoppsportot, a jelenlegi trénergárda egyik legtapasztaltabb és legsikeresebb tagja, amit számos klasszikus verseny megnyerése és 6 Magyar Derby győzelme is bizonyít. Máig emlékezetes első kékszalag sikerét 2000-ben aratta Rodrigoval, akit az akkor 67 éves zseni, Kállai Pál lovagolt. Az országos és nemzetközi ismertség 2008-ban jött el számára, az akkor hároméves Overdose-nak köszönhetően. A világ egyik leggyorsabb lova az ő istállójában cseperedett fel és indult el hódító útjára. „Azt vettem észre, hogy egyre jobb állapotban vagyok" – mondja Ribárszki. „Változtattam az étkezési szokásaimon, a kilók pedig elkezdtek lerepülni rólam. Már fél éve minden nap két lotot lovagolok, rendszeresen futok, a súlyom közel húsz kilóval kevesebb. Aki ismer, tudja, hogy mindig keresem a kihívásokat, így a mostani nagy feladatot is magamnak köszönhetem, illetve Bíró Gyula »Egon« barátomnak, aki egy ideje unszolt már hogy ugrassuk be Barbarian Blue-t. Innen az ötlet, a többi pedig jött magától. Nem mi leszünk az esélyesek, de nem is baj! Idén még nem futott versenyben, gáton pedig teljesen rutintalan" – tette hozzá. Történelmi Overdose siker, Christophe Soumillon zsokéval és Mikózcy Zoltánnal Úgy folytatta: „Nem a legkönnyebb feladatot kapja, hiszen nem a nyeretlen ugróversenyben jön ki, hanem rögtön a Ceglédberceli Gátversenyben, 3200 méteren. Szeretem a kihívásokat, no ez az lesz!" „Aminek még nagyon örülök és hatalmas büszkeséggel tölt el, hogy lányaim, Mira és Sára is sikeres vizsgát tettek. Sára a Németh Ferenc kupasorozatban fog debütálni Galiaspeed nyergében. Apja és lánya egy napon lovagol, ráadásul egy ilyen komoly versenynapon, ez fantasztikus dolog" – fejtette ki gondolatait. Ribárszki Sándor nagy visszatérése miatt is érdemes lesz kilátogatni vasárnap a Kincsem Parkba, indul a Nemzeti Galopp Liga sorozat és jönnek az első klasszikus futamok is, de a keretprogram is nagyon erős és népes mezőnyöket tartogat. Ribárszki első Magyar Derby sikere 2000-ben, Rodrigo nyergében a 67 éves Kállai Pál