Nacsa Lőrinc: Nehéz időszakban a közösség erejére nagy szükség van

Vallásturisztikai kincseink Magyarország szellemi-lelki központjai is, nem csupán az örökségünk, a jövőnket is jelentik – hangsúlyozta Nacsa Lőrinc vallásturizmusért felelős miniszteri biztos csütörtökön a budapesti Szabadság téren Ferenc pápa látogatása alkalmából rendezett kültéri vallásturisztikai kiállítás megnyitóján.