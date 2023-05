„Együtt erő vagyunk és együtt védjük meg az életmódunkat” – nagy sikerként értékelték idei CPAC Hungary-t

Magyarország összekötő kapocs kíván lenni a világ konzervatív erői között – így értékelte a CPAC konferenciát a miniszterelnök politikai igazgatója a Kossuth Rádióban. Orbán Balázs szerint a nyugati világ megosztottabb a béke kérdésében, mint Magyarország, de a világban összességben kisebbségben van a háborúpárti álláspont. A CPAC Hungray konferenciát a héten rendezték meg Budapesten, a szervezők szerint nagy sikerrel – hangzott el az M1 Híradójában.

Vezető politikusok, amerikai kongresszusi képviselők, korábbi szenátorok, miniszterelnökök és neves közéleti szereplők is felszólaltak a héten Budapesten, a CPAC Hungary-n.

„Együtt erő vagyunk és együtt védjük meg az életmódunkat ”

– mondta Szánthó Miklós az Alapjogokért Központ főigazgatója.

Az eseményt az Alapjogokért Központ rendezte. A vezérszónok Orbán Viktor miniszterelnök volt.

„Annyi az egész, hogy választás előtt hatalmas betűkkel és jól láthatóan fel kell írni a zászlóra: no migration, no gender, no war” – fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök.

A kormányfő nyitóbeszédében úgy fogalmazott: progresszív liberális laboratóriumokban kifejlesztett vírustámadás alatt áll a nyugati világ, de Magyarországon megvan az ellenszer. Azt mondta: Mi vagyunk a bizonyíték, hogy csak a konzervatív politika segíthet ott, ahol a liberálisok, a baloldaliak romba döntöttek egy országot.

„Magyarország valójában egy inkubátor, ahol a jövő konzervatív politikáját kikísérletezik. Magyarország az a hely, ahol nemcsak beszéltek a progresszív liberálisok legyőzéséről és egy konzervatív, keresztény fordulatról, hanem meg is csináltuk azt”

– mondta a miniszterelnök.

„Magyarország összekötő kapocs kíván lenni a világ konzervatív erői között” – így értékelte a konferenciát a miniszterelnök politikai igazgatója. Orbán Balázs a Kossuth Rádióban úgy fogalmazott:

a résztvevők között sokan gondolták azt, hogy a háborúskodás a világban a legtöbb esetben a birodalmi külpolitikai gondolkodás következménye, és a háború eszkalálódásához vezető lépéseknek gátat kellene szabni.

„Magyarország azt gondolja, hogy a konzervatív, migrációt ellenző, ezt a marxista gender elképzelésrendszert és a gyermekek szexualizálását ellenző, illetőleg a birodalmi külpolitizálásnak és a háborúval szemben nemet mondó konzervatív erőknek együtt kell működniük a nyugati világon belül is. Ehhez szeretnénk mi hozzájárulni, platformokat biztosítani, összehozni az embereket” – mondta.

Orbán Balázs hozzátette:

habár a nyugati világ megosztottabb a béke kérdésében, mint Magyarország, összességben a háborúpárti álláspont kisebbségben van a világon.

Szerinte a CPAC megmutatta, hogy Nyugat-Európában is vannak olyan komoly politikai erők, amelyek hasonlóan gondolkodnak, mint Magyarország.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a CPAC Magyarország kétnapos konzervatív konferencián a Bálna Budapestben 2023. május 4-én (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)