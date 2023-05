Államtitkár: Isten éltesse az édesanyákat!

Magyarország kormánya úgy gondolja, az anyák szerepe, a családok és a gyermekek mellett a nemzet számára is rendkívül fontos, ezért is döntöttek arról, hogy minden támogatást meg kell adni azoknak, akik úgy határoznak, gyermeket vállalnak – hangsúlyozta Hornung Ágnes családokért felelős államtitkár vasárnap a Facebook-oldalára feltöltött anyák napi videóüzenetében.

Kiemelte, a jövőben is azért fognak dolgozni, hogy azt a megbecsülést, tiszteletet, amely az anyákat illeti, a lehető legtöbb módon kifejezzék.

Hornung Ágnes emlékeztetett, bevezették a családi adórendszert, a családi adókedvezményt, a négy vagy többgyermekes anyák élethosszig tartó személyi jövedelemadó mentességét, elengedték a gyermeket vállaló fiatalok diákhitel tartozását, megnövelték a CSED-et, és a 30 év alatti édesanyáknak sem kell már szja-t fizetniük.

„Annak érdekében, hogy az édesanyák az élet minden területén kiteljesedhessenek, számos intézkedéssel biztosítják számukra a választás szabadságát” – tette hozzá.

„A gyermeknevelés és a munka közötti minőségi kapcsolat megteremtéséhez családközpontú lépésekkel támogatják a családokat” – hangsúlyozta.

A GYED extra intézkedési csomagnak köszönhetően az édesanyák, ha a gyermek féléves kora után visszatérnek a munkaerőpiacra, továbbra is jogosultak a GYED-re és a GYES-re, vagyis továbbra is megkapják az ellátást. A fiatal anyukák, akár egyetemi tanulmányaik mellett is jogosultak a gyermeknevelési támogatásokra. 2022-ben csaknem 119 ezer szülő tudott élni a GYED extra intézkedési csomag valamelyik elemével – sorolta az államtitkár.

Kitért arra is, hogy emellett számos intézkedéssel támogatják az örökbe fogadó anyákat és családokat is.

Példaként említette, 2020-től bevezették az örökbefogadói díjat, és az örökbe fogadó édesanyák is jogosultak az anyasági támogatásra.

Kiemelt kép: Hornung Ágnes. (Forrás: MTI)