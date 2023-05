Pápalátogatás a kulisszák mögül a Kossuth Rádióban

A közmédia valamennyi csatornája, így a Kossuth Rádió munkatársai is odaadóan dolgoztak azon, hogy Ferenc pápa látogatásáról a legváltozatosabb, exkluzív tartalmakkal számolhassanak be hallgatóiknak. Élményeikről, és az előkészületi feladatokról egy különleges összefoglalóval jelentkezik a Nagyítás című műsor vasárnapi adása, amelyben a pápa emberi oldaláról is közelebbi képet kaphatunk.

Egyedi feldolgozásban mutatták be a múlt heti pápalátogatást a Kossuth Rádióban. Az élő tudósítások között olyan személyeket is megszólaltattak, akik egyáltalán nem, vagy csak nagyon ritkán nyilatkoznak. Interjút adott a Kossuth Rádiónak a Szentszék munkatársa, Monsignor Carlos Nonnei Opus Dei atya, de elérték Gabriela Wagnert, az Argentínai Katolikus Magyarok Szövetségének elnökét is, akivel Őszentsége Argentínában töltött évei alatt közeli kapcsolatot ápolt. A csatornán nemcsak vallási, hanem világi oldalról is bemutatták a pápa magyarországi látogatását, így Áder János volt köztársasági elnökkel, a Kék Bolygó című Podcast alapítójával Ferenc pápa környezetvédelmi enciklikájáról készült beszélgetés.

A háttérmunkáról különleges adásban számol be a Nagyítás; azok a rádiós kollégák szólalnak meg, akik végig szívükön viselték a történelmi esemény minden másodpercét, valamint annak csúcspontját, a vasárnapi Kossuth Lajos téri szentmisét. A műsorban rendhagyó módon Siklósi Beatrix, a Kossuth Rádió csatornaigazgatója kérdez, elsőként a téma felelős szerkesztőjével Felszeghy Csabával beszélget majd vasárnap 14 órától.

A pápalátogatásról készült több elemző és riportműsort is hallhatnak ezen a hétvégén. A V4 – a visegrádi négyek magazinjában az eseményre érkezett felvidéki magyarok számolnak be élményeikről szombaton 08:30-tól. Járai Judit felelős szerkesztő, aki maga is a katolikus egyházfő közvetlen közelében tartózkodott a háromnapos látogatáson, a keresztény Európa új kihívásairól készített interjú-sorozatot az Új világ vasárnapi adásában 8:30-tól.

Élménybeszámolók és összefoglalók Ferenc pápa magyarországi látogatásáról a Kossuth Rádióban május 6-án és 7-én.

Az adások újrahallgathatók a Médiaklikken.

Kiemelt kép: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök fogadja Ferenc pápát Novák Katalin köztársasági elnök jelenlétében a Karmelita kolostorban 2023. április 28-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)