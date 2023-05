Orbán Viktor: Amerika háborús kampányt folytat Magyarország területén

Az orosz-ukrán háborúnak csak vesztesei lesznek - fogalmazott Orbán Viktor a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. A miniszterelnök kiemelte, hogy vannak olyan erők, amelyek a konfliktus elhúzásában érdekeltek, ilyenek a spekulánsok és a fegyverkereskedők. Míg az USA háborús propagandát folytat Magyarország, addig a Vatikán és hazánk elszánta magát arra, hogy közvetítsen a felek között.

A háborúnak csak vesztesei lesznek

Az orosz-ukrán háborúnak csak vesztesei lesznek, nyertesei nem – fogalmazott a miniszterelnök. Oroszország nem fogja ölbe tett kézzel nézni, hogy legyőzik.

Egyrészt Oroszország falba ütközik, mivel a NATO pénzzel és fegyverrel látja el Ukrajnát, és az Amerikai Egyesült Államokon múlik, hogy mennyit áldoz erre. A másik oldalon viszont ott van Oroszország, mely több emberrel, több katonával és fegyverrel rendelkezik, mint Ukrajna, és atomfegyverei is vannak. Nehéz elképzelni, hogy valaki legyőz egy atomhatalmat. Ezt az oroszok nem fogják tétlenül nézni – mondta Orbán Viktor.

Orbán Viktor úgy fogalmazott:

Hiába a nagy fogadkozások, ennek a háborúnak csak vesztesei lesznek. Iszonyatos pusztítás, árvák, halottak, megrokkant emberek – napról napra nő a számuk, lassan megtelnek a temetők. Kárpátalján besorozott magyarok is meghaltak a háborúban – emelte ki a miniszterelnök.

Megjegyezte, örüljünk, hogy itt nincs háború, hanem béke van; örüljünk, hogy vagyunk olyan erősek, hogy nem engedjük magunkat belesodorni.

Az USA ugyanis háborús propagandát folytat Magyarországon.

Most mindenki arra vár, hogy erősödni fog a konfliktus, ukrán offenzíváról beszélnek – emlékeztetett a kormányfő. A várható ukrán támadásról elmondta: ez az utolsó lehetőségük az ukránoknak, és ha már túl leszünk ezen a hadműveleten, letisztul majd a kép.

Orbán Viktor nem hagyott kétséget afelől, hogy vannak, akik a háború elhúzódásában érdekeltek, ez a fegyvergyártó cégeknek óriási extraprofit, valóságos aranybánya. Hozzátette: Soros Györggyel az élükön sokan álmodoztak arról, hogy elsők között teszik be a lábukat lábukat Ukrajnába. Céljuk az is, hogy hozzájussanak Oroszország természeti kincseihez, erőforrásaihoz. Jelcin idején erre meg is volt a lehetőségük, ám Putyin ennek véget vetett.

Most sokan ácsingóznak hogy arra, hogy hozzáférjenek egy vereséget szenvedett Oroszország kincseihez.

Magyarország a béke hangja az erősebb

A politikában „elég régóta forgolódom, de nem emlékeszem három ilyen jókedvű napra” – így foglalta össze a kormányfő Ferenc pápa látogatását. „Olyat sem láttam még” – folytatta – hogy valaki megfékezte volna jelenlétével” az ellentétes politikai erőket, hiszen az összes politikai párt békés volt ebben az időszakban, „áldás volt érezhető” e három nap alatt.

Úgy érzem, a Vatikán elszánta magát, hogy mozgósítsa erejét és megpróbáljon véget vetni a vérontásnak – vélte a kormányfő, kiemelve: Magyarországon is „a béke hangja az erősebb” és ezt a nemzetközi színtéren érvényesül.

Elmondta: más országokban is sokan akarnák a békét, Nyugat-Európában sem örül mindenki a háborúnak, s az európai emberek nem állnak ott a háborús propaganda mögött, de „az amerikai befolyás nem hagyja ezeket a hangokat érvényesülni”.

Nincsenek olyan vezetők a magyarokon kívül, akik vállalják a konfliktus kockázatát, hogy kiálljanak a békéért – csakhogy ez egy egyenes beszédű ország, szögezte le a kormányfő.

Orbán Viktor leszögezte, hogy a békében leginkább mi, magyarok vagyunk érdekeltek. Egyrészt, mert Ukrajna a szomszédunk, és egy sikeres Ukrajna lenne az érdekünk. A háborúban lepusztult Ukrajna ugyanis Magyarország értékét is csökkenti. A másik ok, hogy ott magyarok is élnek.

A miniszterelnök hangsúlyozta, Ukrajna egy része ősi magyar föld, az ott élő magyarok nem bevándoroltak oda, ők ott őshonos nép, és ők is elesnek a háborúban.

Nem tartotta be ígéretét Brüsszel

Az ukrán gabona ügyét Orbán Viktor tanulságos esetnek nevezte. Mint mondta: tudhattuk volna, hogy ez lesz a vége, az Európai Bizottság ugyanis már többször átvert minket.

A bizottság vámmentességet adott az ukrán gabonának, hogy többek között Magyarországon keresztül eljuthasson az afrikai éhezőkhöz, de végül nem ez történt. Spekulánsok itt adták el Közép-Európában és leverték vele az árakat, amivel a helyi gazdáknak ártottak.

Hozzátette: de végül összejött a közép-európai koalíció ez ellen, és a bizottságnak meg kellett velünk állapodnia.

Arra, hogy Brüsszel százmillió eurót ígért ezen felül a gazdák kárpótlására, Orbán Viktor úgy reagált: ebből nem lesz semmi, mert Brüsszelben nem szoktak igazat mondani, ha pénzről van szó.

Figyelmeztető, hogy mindenki arról beszél, hogy Ukrajnát vegyük fel az EU-ba, de már egy kis lépés is képes volt kis híján tönkre tenni a gabonatermelőket.

Óvatosan kell kezelni Ukrajna uniós csatlakozását, mert olyan bajt hozhatunk a fejünkre, hogy attól fogunk koldulni. Az nem segítség, ha közben tönkretesszük magunkat – fogalmazott a kormányfő.

A kormány képes fenntartani a rezsicsökkentést

A miniszterelnök elmondta, a háború előtt Magyarország az ide behozott energiáért 7 milliárd eurót fizetett, tavaly viszont már 17 milliárdot, így „elő kellett szedni valahonnan 10 milliárdot”. A baloldal és a liberális közgazdászok azt követelték, hogy emeljük fel az árakat, de ha így tettünk volna, akkor millió szám mentek volna akkor tönkre a magyar családok – hangsúlyozta Orbán Viktor.

A kormány úgy döntött, hogy képesek vagyunk fenntartani a rezsicsökkentést, a családoknak nem kell aggódniuk. Ez a legjobb hír, amit ma mondani tudok a családoknak – fogalmazott a miniszterelnök.

A kabinet a kis- és középvállalkozásoknak is igyekszik segítséget nyújtani, megfelezték például az energiadíjaikat – mondta Orbán Viktor.

A vármegye- és országbérletekre kitérve azt mondta, hogy ezzel az intézkedéssel az ingázókat és a diákokat igyekeznek segíteni.

Az energiaárakkal kapcsolatban pedig elmondta, az oroszoktól érkező energia ára a tőzsdéhez van kötve, de ez két hónappal el van csúsztatva, ami azért fontos, hogy stabil tudjon maradni a magyar energiapolitika. Tartani kell attól, hogy ahogy közeledünk a fűtési szezonhoz, nőni fog az energia ára, nem biztos, hogy lesz elég energia Európában a télen. Magyarországon lesz, ez biztos – jelentette ki Orbán Viktor.

Ma vagy holnap hozza nyilvánosságra a kezdeményezést kilenc EU-s tagország, élükön Németországgal, melynek lényege, hogy térjünk el Európai Unió alapokmányától, és a tagállamoknak ne legyen lehetőségük önálló külpolitika folytatására – hívta fel a figyelmet Orbán Viktor, emlékeztetve: ma az európai jogszabályok ezt garantálják.

Az egész nyugati világban megpróbálják korlátozni a nemzetek szuverenitását

– tette hozzá – ezt célozzák meg olyan kezdeményezések is, mint az európai büntető ügyészség, vagy az egységes média-szabályozás.

Mi viszont a nemezetek megerősítésében hiszünk: ez a nyugati kultúra alapja, ez tette naggyá Európát – emelte ki Orbán.

Ezt próbálják most globális erők felszámolni. Az az érdekük, hogy a nemzetállamok gyengék legyenek. Észnél kell tehát lenni, különösen egy olyan méretű ország esetén, mint amilyen Magyarország. Budapesten is éppen ez volt a CPAC Hungary konzervatív politikai fórum célja, üzenete – derült ki Orbán Viktor szavaiból.