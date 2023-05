Két héten múlhat: megsülünk vagy hűsölünk otthon

Az ingatlanpiac megtorpanásával a klímapiac is visszaállt a normál kerékvágásba és a nyár pörgeti fel jelentősen a keresletet a légkondicionálók iránt. Reider Péter, a Gree légkondicionálók értékesítési vezetője elmondta, az elkövetkező néhány hétben nagy eséllyel még lehet rövid határidővel szerelőt találni, de júniustól akár hónapokat is kell majd várni a szakemberekre. Mivel a klíma hosszútávra szóló beruházás, a szakértő azt tanácsolja, legyünk körültekintőek a márkaválasztásnál, és kizárólag olyan cégtől vásároljunk eszközt, amely megbízható és stabil háttérrel rendelkezik.

Az elmúlt években az építőipari boom hatására jellemzően egész évben hosszú várakozási idővel kellett számolniuk a klímavásárlóknak, hiszen folyamatosan zajlottak az építkezések és emiatt a szerelők állandóan leterheltek, a naptárjuk hónapokra előre be volt táblázva. Idén viszont újabb trendfordulóhoz érkeztünk és visszatér a klasszikus klímaszezon.

Reider Péter, a Gree légkondicionálók értékesítési vezetője elmondta, ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a nyár beköszöntével kis túlzással megrohamozzák a piacot az érdeklődők – olvasható a szerkesztőségünkbe eljuttatott közleményben.

„A tudatos vásárlóknak érdemes mindenféleképpen még májusban klímát szereltetniük, amikor még nincs olyan nagy meleg, illetve a szerelők még rövid határidővel tudnak dolgozni és a készletek is adottak. Aki most lép, annak a felmérést követő 1-2 héten belül be is fogják tudni szerelni az általa választott készüléket, így felkészülten várhatja az első nagyobb hőhullámokat” – fogalmazott.

Hozzátette, a főszezon előtt az importőr cégek óriási raktárkészlettel rendelkeznek, így szinte kizárt, hogy a kiszemelt klíma ne lenne elérhető.

30 százalékkal is drágább lehet nyáron a beszerelés

Reider Péter szót ejtett arról is, akik halogatják a klímavásárlást, azok jellemzően az első 35 Celsius-fok körüli kánikulánál kapnak észbe. Márpedig ebből egyre több van, továbbá a nyári időszak is egyre inkább kitolódik Magyarországon. Elemzések szerint hazánkban az 1970–1980-as évtizedben átlagosan június 21-én kezdődött a nyár és augusztus 20-án vége is volt, ezzel szemben a 2011–2019 átlaga szerint már május 29-től egészen szeptember 17-ig tartott az év legmelegebb évszaka, azaz körülbelül 50 nappal lett hosszabb a nyár. Az Országos Meteorológiai Szolgálat mérései alapján a 2021-es nyár az átlagnál 1,2 Celsius-fokkal melegebb volt, ezzel az ötödik legmelegebb 1901 óta. Ez a tendencia a tavalyi évben folytatódott, így a 2022-es nyár a gyakori hőség mellett nagyon száraz is volt. A szakemberek hasonló időjárási viszonyokat jósolnak az év legmelegebb hónapjaiban 2023-ban is.

„Ebben az időszakban jelentős kereslet zúdul rá a piacra, a szerelők leterheltsége miatt pedig extrém hosszú várakozási idővel is lehet számolni. Aki nyár közepén kezd el gondolkozni, lehet, hogy már csak őszre kap majd időpontot. Ilyenkor már fennáll a veszélye annak is, hogy nem megfelelően képzett szakembert találunk csak, ráadásul a keresleti hatásokra hivatkozva a beszerelési költségek akár 30 százalékkal is drágábbak lehetnek ” – mondta.

Hozzátette, ez a helyzet megnehezíti a döntést is, hiszen kapkodni kell a választással, valamint az is előfordulhat az idő előrehaladtával, hogy a kiválasztott klíma már nem lesz készleten, emiatt is csúszhat a beruházás.

A piacvezető Gree légkondicionálók értékesítési vezetője mindenkinek azt tanácsolja, hogy legyen körültekintő a márka- és szerelőválasztáskor, mert a klíma legalább 5-10 évig fog szolgálni minket. Mint mondta, csak szakképzett szerelőt válasszunk -, ne csak telepítőt -, olyan specialistát, aki egy esetleges meghibásodásnál vagy a készülék tisztításánál is a segítségünkre tud lenni.