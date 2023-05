Kerekasztal-beszélgetés a migrációról a CPAC-en

A migrációból fakadó problémák álltak a Konzervatív Politikai Akció Konferencia (CPAC) Magyarország budapesti rendezvényén tartott péntek délutáni kerekasztal-beszélgetés középpontjában.

A szekcióban Schaller-Baross Ernő, a Fidesz európai parlamenti (EP) képviselőjének koordinálásával Hans-Georg Maassen, a német Szövetségi Alkotmányvédelmi Hivatal volt elnöke, Chris Farrell, az amerikai Judicial Watch konzervatív alapítvány kutatási Igazgatója, valamint Daniele Scalea, az olasz Machiavelli Intézet igazgatója fejtette ki véleményét aktuális migrációs kérdésekről.

„A magyar kormány 2015 óta konzekvensen képviseli azt az álláspontot, amelynek lényege, hogy meg kell védeni az ország és Európa határait, az illegális migráció visszaszorításához pedig elsősorban a származási és tranzitországokban kell lépéseket tenni” – hangsúlyozta a fideszes EP-képviselő.

Schaller-Baross Ernő kitért arra is, hogy a magyar kerítésépítést folyamatos támadások érték Európából, Brüsszel pedig a határvédelmi költségek alig 2 százalékát finanszírozta. „Magyarország nem szeretne bevándorlóországgá válni, miközben történetének legnagyobb humanitárius akciójában segíti a háború elől Ukrajnából menekülő embereket” – mondta.

Chris Farrell arról beszélt, hogy az Egyesült Államokban nagyon súlyos a migrációs helyzet, mivel – mint mondta – az amerikai-mexikói határ mexikói oldalról ottani kartellek ellenőrzése alatt áll. Hangsúlyozta: emellett ellenőrizetlen kábítószer-forgalom folyik, és ez több társadalmi kérdésre hat az Egyesült Államokban.

„Trump elnöksége idején megállapodott a mexikói hatóságokkal, ami legális lehetőséget biztosított arra, hogy az emberek menedékkérelmet nyújtsanak be. Ennek a Biden-érában vége szakadt, most napi 7700 embert tartóztatnak fel a határon, de mintegy tizenötezren belépnek az Egyesült Államokba, ez már az északi államokban is érezhető” – sorolta Chris Farrell.

Daniele Scalea szerint az illegális migráció megfékezésére felül kellene vizsgálni az európai uniós szerződéseket, mert azok részrehajlóak, és a migránsok jogait helyezik előtérbe a nemzetekkel szemben.

„A menekültek kötelező elosztása igazságtalan az elszenvedő országokkal szemben. Olaszország számára a megfelelő stratégia az lenne, ha egy közös, hatékony és szigorú ellenőrzést vezetne be külső határain az Európai Unió” – fűzte hozzá az olasz elemző.

A német jogász-politikus Hans-Georg Maassen szerint az illegális bevándorlás megállítását, a menedékjoggal visszaélést a politikai akarat hiánya okozza Európában. „A baloldali és zöld politikusoknak, valamint a brüsszeli gépezetnek nem áll érdekében, hogy cselekedjenek, félnek a lehetséges következményektől a 2024-es EP-választásokon” – jelentette ki.